Завод компании «Балтика» в Новосибирске возглавил Ильдар Габдулин

В должность директора филиала «Балтика-Новосибирск» вступил Ильдар Габдулин. Об этом сообщила пресс-служба компании. Он сменил Владислава Большакова, который получил новое назначение внутри компании в другом регионе.

— Ильдар Габдулин будет отвечать за стратегическое развитие подразделения в регионе и построение бизнес-процессов, направленных на эффективное ведение бизнеса, — уточняется в сообщении.

В «Балтике» Габдулин работает с 2004 года. Начинал оператором цеха розлива в Челябинске. С 2015 по 2025 работал в компании «Объединенные Пивоварни Хейнекен». Вначале в Екатеринбурге, в 2019 был назначен директором завода в Новосибирске.

— Рад вернуться в компанию, которая вновь стала российской и стремительно укрепляет свои позиции на рынке, — заявил Ильдар Габдулин.

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель компании включает более 50 пивных национальных и региональных брендов. Компания управляет 8 заводами, 2 солодовнями и реализует собственную агропрограмму. Филиал «Балтика-Новосибирск» — один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Ежегодно завод перечисляет в бюджет региона около 5 млрд рублей налогов. Всего за период своей работы с 2008 года филиал выплатил в бюджет Новосибирской области более 60 млрд рублей акцизов.

Напомним, датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group продал бизнес в России, в том числе новосибирский завод «Балтика» в 2024 году. Активы Heineken сменили собственника. На сегодняшний день в том 10 крупнейших налогоплательщиков, помимо «Балтики», входят ООО «Новосибирская пивоваренная компания», ООО «АБ ИнБев Эфес» и ООО «Объединенные пивоварни — Холдинг».

Ранее редакция сообщала о том, что иностранные компании, оставшиеся в Новосибирске, заработали минимум 350 млрд рублей.