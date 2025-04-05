Рекламодателям

На продолжение реконструкции Толмачево выделили почти семь миллиардов рублей

  • 05/04/2025, 10:30
Автор: Юлия Данилова
На продолжение реконструкции Толмачево выделили почти семь миллиардов рублей
Подрядчик должен построить в аэропорту Новосибирска новые рулежные дорожки и аварийно-спасательную станцию

Объявлен тендер на поиск подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево в Новосибирске. Заказчиком выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (ФКУ «Ространсмодернизация»). Стартовая цена контракта — 6,7 млрд рублей.

Судя по тендерной документации, победитель должен построить площадку для предполётной обработки самолётов противообледенительными жидкостями (326 млн руб), а также три рулёжные дорожки (57, 104 и 728 млн рублей).

В ходе реконструкции в аэропортовом комплексе будет установлено светосигнальное оборудование (109 млн), радиолокационная станция обзора летного поля (20 млн), метеооборудование (45 млн) и специальное подземное сооружение для сбора стоков (56 млн). Кроме того, подрядчик должен создать основную аварийно-спасательную станцию (623 млн руб), учебно-тренировочный комплекс (19 млн), а также провести сети водо-, тепло и газоснабжения.

После выполнения работ подрядчик должен восстановить аэродромные покрытия (бетонные, асфальтобетонные) в местах отбора образцов-кернов в день проведения контрольных мероприятий заказчиком либо другими контролирующими органами, а также восстановить аэродромные покрытия, внутриаэродромные дороги, проезды, площадки в случае их разрушения спецтехникой подрядчика.

Завершить работы подрядчик должен будет в ноябре 2027 года.

Основными целями строительства являются:

  • повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;
  • развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек;
  • повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Российской Федерации.

— Для реализации вышеуказанных целей необходимо повышение авиационной мобильности граждан, так как увеличение пропускной способности напрямую влияет на качество услуг, предоставляемых пассажирам. Также необходимо повышение системы управления безопасностью полетов в гражданской авиации, — уточняется в документации.

Напомним, реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей. 

Фото Flickr, автор: Gensa Gensa.

144

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : реконструкция Новосибирск Аэропорт Толмачево


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы
5/04/25 11:00
Власть Город Транспорт
На продолжение реконструкции Толмачево выделили почти семь миллиардов рублей
5/04/25 10:30
Бизнес Власть
Главу Союза отцов НСО возмутил выбор актера на роль академика Лаврентьева
5/04/25 9:29
Культура
В ночь на 5 апреля Новосибирск накроет сильный порывистый ветер
4/04/25 18:30
Общество
Схема движения у четвертого моста на правом берегу изменится в Новосибирске
4/04/25 18:00
Общество
Новосибирцы начали продавать квартиры на вторичке в рассрочку
4/04/25 17:00
Недвижимость
На реках Новосибирской области началось весеннее половодье
4/04/25 16:30
Общество
Редакция опровергает информацию о продаже «Тяжстанкогидропрессом» санатория под Новосибирском
4/04/25 16:15
Бизнес
Арестованы предполагаемые соучастники в похищении ребёнка в Новосибирске
4/04/25 16:00
Право&Порядок
Предпасхальные ярмарки пройдут в апреле в Новосибирской области
4/04/25 15:45
Власть
Стало известно, сколько новосибирцев пострадали от укусов домашних животных
4/04/25 14:00
Общество
Полпред провёл рабочую встречу с главой Российского экологического общества
4/04/25 13:20
Власть Экология
В Бердске появились нелегальные стоянки электросамокатов
4/04/25 13:00
Бизнес Общество Право&Порядок
В Новосибирске планируют вернуть киоски в подземный переход у ГПНТБ
4/04/25 12:31
Бизнес Власть
Новосибирский «Горэлектротранспорт» заработал почти 900 миллионов за год
4/04/25 12:00
Бизнес Власть Транспорт
НСО входит в ТОП-5 регионов, где реализуется программа поддержки АПК
4/04/25 11:40
Финансы
Точное количество плательщиков экосбора в Новосибирске неизвестно
4/04/25 11:00
Бизнес Переработка Экология
В Новосибирске ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду
4/04/25 10:00
Общество
Два театра-соседа в Новосибирске переосмыслили английскую классику
4/04/25 9:00
Культура Общество
Мэрия Новосибирска вновь продает торговый центр - долгострой на Ватутина
3/04/25 19:00
Бизнес Власть Недвижимость
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
31/03/25 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска