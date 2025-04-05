На продолжение реконструкции Толмачево выделили почти семь миллиардов рублей

Объявлен тендер на поиск подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево в Новосибирске. Заказчиком выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (ФКУ «Ространсмодернизация»). Стартовая цена контракта — 6,7 млрд рублей.

Судя по тендерной документации, победитель должен построить площадку для предполётной обработки самолётов противообледенительными жидкостями (326 млн руб), а также три рулёжные дорожки (57, 104 и 728 млн рублей).

В ходе реконструкции в аэропортовом комплексе будет установлено светосигнальное оборудование (109 млн), радиолокационная станция обзора летного поля (20 млн), метеооборудование (45 млн) и специальное подземное сооружение для сбора стоков (56 млн). Кроме того, подрядчик должен создать основную аварийно-спасательную станцию (623 млн руб), учебно-тренировочный комплекс (19 млн), а также провести сети водо-, тепло и газоснабжения.

После выполнения работ подрядчик должен восстановить аэродромные покрытия (бетонные, асфальтобетонные) в местах отбора образцов-кернов в день проведения контрольных мероприятий заказчиком либо другими контролирующими органами, а также восстановить аэродромные покрытия, внутриаэродромные дороги, проезды, площадки в случае их разрушения спецтехникой подрядчика.

Завершить работы подрядчик должен будет в ноябре 2027 года.

Основными целями строительства являются:

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Российской Федерации.

— Для реализации вышеуказанных целей необходимо повышение авиационной мобильности граждан, так как увеличение пропускной способности напрямую влияет на качество услуг, предоставляемых пассажирам. Также необходимо повышение системы управления безопасностью полетов в гражданской авиации, — уточняется в документации.

Напомним, реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей.