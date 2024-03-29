«Похайпилась на общем горе»: кинолога обвинили в мошенничестве после теракта в «Крокус Сити»

Кинолога-волонтера, руководителя «Мохнатых ангелов», обвинили в мошенничестве и хайпе на трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее уроженка Новосибирска Олеся Храмойкина заявила о своем участии в тандеме со служебной овчаркой Гансом в поисковых работах на месте разрушенного в результате теракта концертного зала. О процессе поисков погибших и пострадавших женщина активно выкладывала посты в соцсетях, а также был опубликован пост о сборе средств.

Первыми тревогу забили участники других волонтерских движений, наткнувшиеся в соцсетях на новости об участии сибирячки в поисках на руинах «Крокуса».

— Там же было написано про нечеловеческие условия работы и о том, что самому младшему участнику их отряда всего пять месяцев. Чтение статьи дальше ввергли меня в пучину неистового ничто, граничащим с полным абсурдом. Поиском я выудила лавину, которая накрыла с головой всё сообщество кинологов, спасателей и просто приличных людей. Олеся просила денег. Не сама лично, а через третьи руки, — поделилась с Infopro54 участница спасательного отряда из Санкт-Петербурга Дарья Нонина.

В «черных «списках с 2014 года

По словам собеседницы, среди волонтеров Олеся Храмойкина известна как отъявленная мошенница. Криминальный след тянется за сибирячкой с далекого 2014 года. Тогда же новосибирские кинологи внесли ее в «черные» списки.

По мнению Дарьи, цель Олеси Храмойкиной заключалась в том, чтобы похайпиться на общем горе, а также, по привычке, «срубить» денег с наивных сопереживателей. Якобы сибирячка незаконно проникла на территорию разрушенного «Крокуса» и сняла фото и видео в подтверждения своего непосредственного участия.

Можно было предположить, что это просто хейт в адрес «Мохнатых ангелов со стороны конкурентов. Однако МЧС России полностью подтвердили версию Дарьи Нониной и ее коллег.

— На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано — при работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки. Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото. Женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств. Выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер». МЧС России ценит помощь волонтерских организаций и активно сотрудничает с ними. Спасатели и профессиональное кинологическое сообщество осуждают недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе и сострадании, — говорится в сообщении ведомства в официальном Телеграм-канале.

Что же сама героиня скандала? Infopro54 удалось связаться с Олесей Храмойкиной. На вопрос о сборе денег и ведомстве, от которого якобы было получено разрешение на поисковые работы, собеседница ответила уклончиво.

— Деньги я не собирала. Пришли сами. Разрешение получено официально, — коротко ответила сибирячка. Согласовано с ФСБ?

Причиной обрушившегося на нее шквала осуждения Олеся назвала зависть тому, что «Мохнатым ангелам» помогли финансово.

В эфире сюжета «Народного фронта» Олеся заявила, что прилетела вместе с пятью другими кинологами и собаками в «Крокус» 23 марта. Якобы они вошли на территорию по согласованию с кинологической службой МВД. Участие в поисках также было согласовано с руководством МВД и СК. А от ФСБ согласование «Мохнатые ангелы» ждали почти сутки. После этого волонтеры получили добро на работы в самом концертном зале.

— Мы работали только в безопасных для нас и собак местах. С нами были профессиональные спасатели МЧС. Все было под контролем. Собаки почти год обучаемые по поиску пропавших. Наши собаки показали возможные места нахождения тел погибших. Собаками МЧС эти места были проверены, — рассказала сибирячка в эфире.

О якобы найденных 8 тел погибших и о спасении живого человека, о которых ранее заявляла Храмойкина, она не обмолвилась. На сегодняшний момент страница Олеси-кинолога в ВКонтакте заблокирована.