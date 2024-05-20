Похититель забыл мобильный в автомобиле жертвы в Новосибирске

Настоящий триллер произошел в столице Сибири у дома на улице Владимира Заровного. Женщина сидела в своем автомобиле, когда к ней на заднее сидение ворвался преступник. Он, угрожая пистолетом, отобрал у нее два мобильных телефона и приказал ехать по указанному адресу. Сибирячка послушалась и не стала спорить с вооруженным бандитом.

― В пути следования мужчина сказал жертве сделать остановку, после чего связал ей руки, пересадил на заднее сиденье, а сам сел за руль. В этот момент потерпевшая смогла выбежать из салона и стала звать на помощь, ― рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Перепуганная жертва подбежала к первому попавшемуся автомобилисту и попросила его догнать уезжающий автомобиль с преступником. Водитель оказался не из робкого десятка и кинулся в погоню. По пути пострадавшая вызвала полицию. Бандит все-таки умудрился скрыться от преследования. В Городе был объявлен план «Перехват», а ориентировку на похитителя оперативно передали всем постам.

― В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение часа сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 «Октябрьский» обнаружили автомобиль рядом с гаражным сектором на улице 1-й Механической. Здесь же находились два мобильных телефона, ― добавляют в ведомстве.

Но один телефон оказался вовсе не жертвы, а самого преступника. Когда тот обнаружил, что в спешке оставил свой сотовый на месте преступления, то вернулся за ним. Тут его и скрутили сотрудники МВД.

Задержанным оказался 38-летний житель Советского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотических средств.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта отправили в СИЗО на время следствия.

Оперативники и пострадавшая поблагодари неравнодушного новосибирца за проявленное мужество и помощь в опасной ситуации.