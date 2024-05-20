В Новосибирске во время непогоды сорвало крышу университета

Днем, 20 мая, во время сильного ливня и града, в известном вузе сорвало крышу у здания.

Студенты успели снять момент обрушения на камеры мобильных телефонов. Учащиеся за кадром восторженно кричат и радуются возможной отмене занятий.

Представитель НГУЭУ прокомментировал происшествие во втором учебном корпусе.

― Производился плановый ремонт кровли здания, в процессе которого была установлена фальш-кровля. Во время порывов ветра и дождя фальш-кровля была повреждена. Это вызвало намокание временной кровли и попадание воды в аудитории 4-го этажа. Повреждения незначительные. Пострадавших нет, ― сообщила Infopro54 Евгения Серегина, ведущий специалист отдела общественных связей НГУЭУ.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске прошел сильный град с дождем. В результате непогоды были затоплены дороги и повалены деревья.