В Новосибирске во время непогоды сорвало крышу университета

Днем, 20 мая, во время сильного ливня и града, в известном вузе сорвало крышу у здания.
Студенты успели снять момент обрушения на камеры мобильных телефонов. Учащиеся за кадром восторженно кричат и радуются возможной отмене занятий.
Представитель НГУЭУ прокомментировал происшествие во втором учебном корпусе.
― Производился плановый ремонт кровли здания, в процессе которого была установлена фальш-кровля. Во время порывов ветра и дождя фальш-кровля была повреждена. Это вызвало намокание временной кровли и попадание воды в аудитории 4-го этажа. Повреждения незначительные. Пострадавших нет, ― сообщила Infopro54 Евгения Серегина, ведущий специалист отдела общественных связей НГУЭУ.
Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске прошел сильный град с дождем. В результате непогоды были затоплены дороги и повалены деревья.
Источник фото и видео: предоставлено читателями Infopro54.
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