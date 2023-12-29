«Люблю родной город!»: Локоть попрощался с жителями Новосибирска

Уволенный с поста мэра Новосибирска Анатолий Локоть обратился к горожанам в своем телеграм-канале.

— Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу. Дважды – в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы. Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Сегодня в администрации города работает профессиональная команда. На 2024 год сформирован и принят бюджет, определены планы и задачи. А, значит, движение вперёд не остановится и Новосибирск продолжит динамичное развитие. Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец, — написал экс-глава города.

Напомним, 27 декабря редакция Infopro54 сообщала, со ссылкой на свои источники, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит с поста градоначальника, а исполнять обязанности градоначальника будет вице-мэр Олег Клемешов. По словам источников, вместе с мэром администрацию покидают некоторые его замы. В мэрии Новосибирска редакции эту информацию опровергли, и добавили, что еще 27 декабря чиновник поздравлял спасателей с профессиональным праздником.

Однако уже 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал информацию об уходе мэра Новосибирска Анатолия Локтя в прямом эфире телеканала ОТС, отметив, что тот получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение госзадач. Глава региона заявил, что поддержал решение Локтя и пожелал ему успехов на новой службе.

Ранее редакция сообщала, чем запомнился Анатолий Локоть на посту мэра Новосибирска.