Офисного воришку задержали полицейские в Новосибирске

В Новосибирске задержали 42-летнего мужчину по подозрению в серии краж из городских офисов. В течение нескольких месяцев оперативники шли по следу любителя чужого добра. На розыск вора были ориентированы все наружные наряды полиции.

— В ходе проведения с фигурантом необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, была установлена причастность подозреваемого к совершению 45 эпизодов краж на территории города Новосибирска, — сообщили в ГУ МВД региона.