Офисного воришку задержали полицейские в Новосибирске

В Новосибирске задержали 42-летнего мужчину по подозрению в серии краж из городских офисов. В течение нескольких месяцев оперативники шли по следу любителя чужого добра. На розыск вора были ориентированы все наружные наряды полиции.
— В ходе проведения с фигурантом необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, была установлена причастность подозреваемого к совершению 45 эпизодов краж на территории города Новосибирска, — сообщили в ГУ МВД региона.
Выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают факты его причастности к другим аналогичным преступлениям.
Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор трем сибирякам за кражу мусорных контейнеров от общежитий НГУ.
Фото: freepik.com — jcomp
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