Похитившая полмиллиона рублей риелтор получила условный срок в Новосибирске

Бердский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней женщины, работавшей в сфере недвижимости. Она признана виновной в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения.
— В суде установлено, что подсудимая, являясь директором агентства недвижимости в Бердске, оказывала риелторские услуги потерпевшим при покупке жилого дома, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В период с 15 апреля по 18 августа 2023 года женщина, участвующая в сделке по купле-продаже дома, получила от потерпевших на ответственное хранение 500 тысяч рублей.
Однако сделка купли-продажи дома не состоялась, но деньги потерпевшие так и не получили. Женщина распорядилась ими по своему усмотрению.
В процессе расследования дела подсудимая полностью возместила ущерб, причинённый потерпевшим.
Суд вынес приговор: два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риелторских услуг и сопровождением сделок по оформлению недвижимости, на тот же срок.
Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал 50 тысяч с экс-работника Wildberries за мошенничество в Новосибирске. Со своего рабочего аккаунта бывший сотрудник оформлял возврат товаров на склад, но на самом деле они туда не поступали.
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