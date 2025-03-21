Похитившая полмиллиона рублей риелтор получила условный срок в Новосибирске

Бердский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней женщины, работавшей в сфере недвижимости. Она признана виновной в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения.

— В суде установлено, что подсудимая, являясь директором агентства недвижимости в Бердске, оказывала риелторские услуги потерпевшим при покупке жилого дома, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В период с 15 апреля по 18 августа 2023 года женщина, участвующая в сделке по купле-продаже дома, получила от потерпевших на ответственное хранение 500 тысяч рублей.

Однако сделка купли-продажи дома не состоялась, но деньги потерпевшие так и не получили. Женщина распорядилась ими по своему усмотрению.

В процессе расследования дела подсудимая полностью возместила ущерб, причинённый потерпевшим.

Суд вынес приговор: два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риелторских услуг и сопровождением сделок по оформлению недвижимости, на тот же срок.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал 50 тысяч с экс-работника Wildberries за мошенничество в Новосибирске. Со своего рабочего аккаунта бывший сотрудник оформлял возврат товаров на склад, но на самом деле они туда не поступали.