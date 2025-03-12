Суд взыскал 50 тысяч с экс-работника Wildberries за мошенничество в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск Wildberries к бывшему сотруднику пункта выдачи заказов Владиславу К. Компания требовала возместить ущерб, который был причинён в результате мошенничества.

Обвиняемый, находясь на рабочем месте в пункте выдачи заказов, под видом клиента делал заказы в маркетплейсе. Приемка товаров осуществлялась через электронный документооборот. Со своего рабочего аккаунта К. оформлял возврат товаров на склад, но на самом деле они туда не поступали.

В период с ноября 2023 по январь 2024 года таким образом было похищено более 10 различных товаров (беспроводные наушники AirPods Pro, угги зимние натуральные «August») на общую сумму 50,7 тысяч рублей.

— Решением суда исковые требования удовлетворены, с Владислава К. в пользу ООО «Вайлдберриз» взыскан ущерб в размере 50717,15 рублей, — говорится в сообщении Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что новые инструменты защиты от мошенников введут на маркетплейсах России. Пользователям предложат заходить в личные кабинеты через биометрию.