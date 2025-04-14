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Новосибирским предпринимателям рассказали, что ищут иностранцы в России

  • 14/04/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирским предпринимателям рассказали, что ищут иностранцы в России
Зарубежные компании готовы закупать в РФ в основном продукцию химпрома и АПК

Иностранные компании пополняют реестр интересующей их российской продукции. Реестр запросов публикует Минпромторг России. Подробности можно узнать в торговых представительствах. Об этом сообщила пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области».

На данный момент в списке 31 страна, включая Австрию, Японию, Норвегию, Финляндию и Испанию, которые присоединились к санкциям, введенным против России.

Самый большой список товаров, которые готовы закупать иностранцы, у Республики Беларусь. В этом списке в основном продукция АПК. Интерес к продукции российских аграриев также проявляют Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Иран, и т.д. Норвегия и Саудовская Аравия готовы закупать рыбу и морепродукты.

Бразилии, Сенегалу, Марокко, Пакистану, Сербии, Финляндии, Японии и Испании интересны поставки продукции российского химпрома, Китаю — полезные ископаемые и продукты, Республике Корея — продукция лесной отрасли.

Большой список потребностей у Кубы: от продукции АПК до техники.

Ранее редакция сообщала том, что в целом из Новосибирской области в 2024 году товары экспортировались в 90 стран мира, ввозились из 106. В экспорте 50% занимали топливно-энергетические товары и прежде всего уголь, 21% продовольственные и 12% машиностроительная продукция.

В 2024 году предприниматели Новосибирской области начали экспортировать за границу каучук. Этот товар заинтересовал покупателей из Китая.

— Мы также увидели рост поставок мобильных домов из древесины. Для нашей области это новая продукция и достаточно интересная. Мы изучали этот товар. Его реально производят в регионе и поставляют в Грузию, — рассказывал заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Колыханов.

В списке экспортных поставок живые животные — козы и овцы, которых приобретали покупатели из Казахстана, а также мороженный карась, который уходил на рынок КНР.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирский шоколад попробовали жители Гонконга и Иордании. 

Фото создано с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт


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