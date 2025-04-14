Заморозки и мокрый снег прогнозируют синоптики в Новосибирске

Резкое похолодание пришло в Сибирь и на Урал в самом начале этой недели. После летних +25 градусов синоптики пообещали сибирякам заморозки до -5. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанд.

— Резкое понижение температуры в течение этой недели ожидается на юге Западной Сибири. Если еще вчера температура была плюс 26-29 градусов, то с понедельника она понизится до 15-20 тепла градусов, — предупредил главный синоптик страны в комментарии ТАСС.

Неутешительный прогноз появился и на сайте Западно-Сибирского УГМС. Так, уже в понедельник, 14 апреля, в Новосибирске столбик термометра опустится до +7 градусов. А в ночь на 15 апреля — до 0, -5 градусов. Днем вновь потеплеет до +7, +12 градусов. Помимо этого, новосибирцам обещают небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

Несмотря на стремительное похолодание, ГУ МЧС по Новосибирской области по-прежнему предупреждает жителей региона о высокой пожароопасности (4 класса) в 25 районах. Уточняется, что порывы ветра до 16 м/с при отсутствии осадков могут стать причиной возникновения лесных и ландшафтных пожаров с риском перехода на населенные пункты. 12 апреля на территории области уже начали полыхать огни, едкий дым которых в воскресенье, 13 апреля, полностью окутал столицу Сибири.

Ранее редакция уже сообщала о том, что по данным МЧС России по Новосибирской области на 13 апреля 2025 года, за последние сутки в области зафиксировано 146 пожаров, 134 из которых связаны с горением мусора и сухой травы.