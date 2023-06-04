Пожар в Центральной клинической больнице локализован

Пожар в Центральной клинической больнице на площади 1 800 кв.м локализован, сообщили в МЧС России п Новосибирской области.

Продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания.

— Создано пять боевых участков. К тушению пожара и проведению неотложных работ задействованы 100 человек и 33 единицы техники, — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия находятся руководство Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, генерал-майор внутренней службы Евгений Лебедев и представители регионального правительства.

Напомним, пожар в ЦКБ произошел 4 июня в 15.25. Были эвакуированы 130 человек, в числе которых 100 пациентов.