Пациентов Центральной клинической больницы переведут в другие медучреждения города

Пациентов Центральной клинической больницы в Советском районе переведут в другие медицинские учреждения города. Информацию об этом подтвердила главный врач ЦКБ Ирэна Цыцорина.

— Эвакуация пациентов завершена. Сейчас медики перемаршрутизируют пациентов в другие медицинские организации, — говорится в сообщении.

Напомним, пожар в ЦКБ на ул. Пирогова в Новосибирске произошел 4 июня в 15.25. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Были эвакуированы 130 человек, в числе которых 100 пациентов.