Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Центральной клинической больнице в Новосибирске

Прокуратурой организована проверка по факту возгорания кровли здания Центральной клинической больницы в Советском районе, сообщили в ведомстве.

— Прокуратурой Советского района организовано проведение проверки в связи с возгоранием кровли здания больницы на ул.Пирогова 25/3, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал прокурор Советского района Сергей Пустовой.

Напомним, пожар в ЦКБ произошел 4 июня в 15.25.Предварительно площадь горения составляет порядка 1 800 квадратных метров.