Пожар в гимназии № 10 Новосибирска: сотрудники МЧС ищут погибших

В гимназии №10 на улице Героев Революции сегодня утром произошел пожар. Здание окутано дымом. Возгорание произошло в отдельном помещении гимназии, где находится частная школа по подготовке охранников «Абб-профи». На место прибыли пожарные расчеты.
— В 11.38 сработала пожарная сигнализация. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Администрация гимназии эвакуировала всех учеников и персонал. Для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса.
По информации спасателей, пожар удалось ликвидировать за 35 минут. Площадь уточняется. По оперативной информации, среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала гимназии пострадавших нет.
Очевидцы сообщают, что в подвале могли находится охранники. Сотрудники МЧС ищут погибших.
На место ЧП выехал прокурор Железнодорожного района для координации действий правоохранительных органов.
Фото и видео ГУ МЧС по Новосибирской области.
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