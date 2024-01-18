Пожар в гимназии № 10 Новосибирска: сотрудники МЧС ищут погибших

В гимназии №10 на улице Героев Революции сегодня утром произошел пожар. Здание окутано дымом. Возгорание произошло в отдельном помещении гимназии, где находится частная школа по подготовке охранников «Абб-профи». На место прибыли пожарные расчеты.

— В 11.38 сработала пожарная сигнализация. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Администрация гимназии эвакуировала всех учеников и персонал. Для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса.

По информации спасателей, пожар удалось ликвидировать за 35 минут. Площадь уточняется. По оперативной информации, среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала гимназии пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что в подвале могли находится охранники. Сотрудники МЧС ищут погибших. На место ЧП выехал прокурор Железнодорожного района для координации действий правоохранительных органов.