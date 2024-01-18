Участок с долгостроями жилья для военных выставят на торги в Новосибирске

В первом квартале 2024 года «ДОМ.РФ» планирует выставить на торги земельный участок, расположенный в Октябрьском районе Новосибирска. Участок находится в районе ТРЦ «Сибирский молл» на улице Тополевая, его площадь составляет 3,1 га.

— Окружение представлено коммерческой застройкой. Хорошая транспортная доступность: 300 метров до станции метро «Речной вокзал», 450 метров — до автовокзала, 280 метров — до ближайшей остановки общественного транспорта, — уточняется в сообщении.

На участке находятся объекты незавершенного строительства общей площадью 57 000 квадратных метров (14 300, 19 700 и 23 500 «квадратов»). Стартовая цена лота пока не определена.

— Точные сроки, состав лота, цена, формат и условия проведения торгов находятся на стадии определения. После завершения обязательных процедур они будут отражены в аукционной документации, — пояснили в пресс-службе «ДОМ.РФ» в ответ на запрос Infopro54. — Cудьба недостроенных зданий будет определена позднее.

Напомним, ранее эта площадка входила в Военный городок Минобороны РФ, и в 2013 году ведомство там начинало строить дома для военнослужащих. Планировалось построить 3 многосекционных дома, каждый по 10 этажей. В 2014 году работы на объектах были прекращены, в 2019-м недострои передали на баланс «ДОМ.РФ».

Есть ли сейчас в этих объектах квартиры, купленные военными или другими категориями собственников, на момент публикации материала редакции официально выяснить не удалось. Неофициально военнослужащие, которые в 2013 году стояли в очереди на квартиры, рассказали, что, строя дома на Тополевой, военно-строительное управление пыталось закрыть долги перед военными.

— Сослуживцам предлагали жилье, но многие, зная, что качество у него плохое, отказывались, — пояснил собеседник Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что новый жилмассив появится в Октябрьском районе Новосибирска.