Китайские ученые создали штамм коронавируса, который убивает за 8 дней

В Китае ученые исследуют новый штамм коронавируса GX_P2V. Согласно последним данным, вирус убивает заболевшего практически в 100% случаев.

Издание Daily Mail пишет, что новую разновидность китайские специалисты создали на основе найденного еще в 2017 году коронавируса у панголинов. В результате проводимых учеными экспериментов был получен штамм GX_P2V.

Отмечается, что мыши, которые участвовали в процессе исследования, выращивались так, чтобы их мозг максимально был похож на человеческий. Когда грызунов инфицировали, вирус в течение всего восьми дней полностью поражал легкие, трахеи, кости, глаза и прочие органы, включая мозг.

Все испытуемые погибли, уточнили в издании. При этом перед смертью глаза мышей становились белого цвета.

Ранее редакция сообщала о признаках заболевания новым штаммом коронавируса «Пирола».