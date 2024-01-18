Китайские ученые создали штамм коронавируса, который убивает за 8 дней

В Китае ученые исследуют новый штамм коронавируса GX_P2V. Согласно последним данным, вирус убивает заболевшего практически в 100% случаев.
Издание Daily Mail пишет, что новую разновидность китайские специалисты создали на основе найденного еще в 2017 году коронавируса у панголинов. В результате проводимых учеными экспериментов был получен штамм GX_P2V.
Отмечается, что мыши, которые участвовали в процессе исследования, выращивались так, чтобы их мозг максимально был похож на человеческий. Когда грызунов инфицировали, вирус в течение всего восьми дней полностью поражал легкие, трахеи, кости, глаза и прочие органы, включая мозг.
Все испытуемые погибли, уточнили в издании. При этом перед смертью глаза мышей становились белого цвета.
Ранее редакция сообщала о признаках заболевания новым штаммом коронавируса «Пирола».
Фото: pixabay.com — DarkoStojanovic
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