Пожарные ликвидировали 81 возгорание в Новосибирской области

С 12 по 18 августа в Новосибирской области произошел 81 пожар, в том числе 22 случая горения мусора и сухой травы. Два человека получили травмы, один погиб. Пятерых новосибирцев пожарные эвакуировали из задымленного дома.

В Искитиме пожарным пришлось ликвидировать возгорание в торговом павильоне. Пожар на площади 400 квадратных метров был потушен за 56 минут. Усиленная группировка из 21 человека и 6 единиц техники реагировала на происшествие.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году зафиксировано почти 400 пожаров из-за возгорания мусора и травы в Новосибирске.