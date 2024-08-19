В районах Новосибирска вводятся ограничения движения транспорта

В Первомайском и Октябрьском районах, а также в Центральном округе города временно ограничили движение транспорта.

– С 16 по 19 августа на 6 метров сужается часть ул. Героев Революции в районе жилого дома № 105а, – говорится в сообщении мэрии.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на канализационном коллекторе.

С 16 по 25 августа закроют проезжую часть ул. Коммунистической в районе дома № 34, а также до 25 августа — ул. Чехова в районе частных домов.

Ограничения вводятся из-за ремонтных работ на теплотрассах.

Водителям следует быть предельно внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и информационные щиты, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что на месяц ограничат движение авто по одной из улиц Октябрьского района Новосибирска.