В районах Новосибирска вводятся ограничения движения транспорта

В Первомайском и Октябрьском районах, а также в Центральном округе города временно ограничили движение транспорта.
– С 16 по 19 августа на 6 метров сужается часть ул. Героев Революции в районе жилого дома № 105а, – говорится в сообщении мэрии.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ на канализационном коллекторе.
С 16 по 25 августа закроют проезжую часть ул. Коммунистической в районе дома № 34, а также до 25 августа — ул. Чехова в районе частных домов.
Ограничения вводятся из-за ремонтных работ на теплотрассах.
Водителям следует быть предельно внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и информационные щиты, а также строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что на месяц ограничат движение авто по одной из улиц Октябрьского района Новосибирска.
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