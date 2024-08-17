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В 2024 году зафиксировано почти 400 пожаров из-за возгорания мусора и травы в Новосибирске

  • 17/08/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
В 2024 году зафиксировано почти 400 пожаров из-за возгорания мусора и травы в Новосибирске
За сжигание травы в черте города можно получить штраф до 30 тысяч рублей.

В этом году в Новосибирске было зарегистрировано 387 пожаров, вызванных горением травы и мусора, на площади 363 тысячи квадратных метров.

Чаще всего причиной таких пожаров становится человеческая неосторожность. Важно помнить, что сжигание травы запрещено законом.

Для граждан штраф за нарушение этого правила может составить до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч. В случае, если пожар привёл к крупному материальному ущербу, возможна уголовная ответственность.

Чтобы предотвратить пожары, необходимо заранее позаботиться о безопасности дома и дачи. В сухую и ветреную погоду не следует проводить пожароопасные работы. Также важно не разрешать детям играть с огнём. На природе следует использовать старые костровища и обязательно тушить костёр после использования.

Ранее мы сообщали о том, что в Новосибирске уменьшилось количество пожаров.

Источник фото: Freepik / Автор — pvproductions

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : пожары Поджог травы


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