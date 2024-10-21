В Новосибирской области произошло 200 пожаров за неделю

В период с 14 по 20 октября в Новосибирской области произошло 200 пожаров, в результате которых шесть человек получили травмы. Трое человек, включая двоих детей, погибли. Сотрудники МЧС России спасли одного человека.

Так, ночью 17 октября в Ленинском районе Новосибирска на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном жилом доме по улице Литовская. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горела кровля дома и баня.

Из дома самостоятельно эвакуировались пятеро взрослых и двое детей.

В результате пожара огнём были повреждены кровля и веранда частного дома, а также баня на общей площади 52 квадратных метра. Пострадавших нет.

Следует напомнить, что за прошедшую неделю в Новосибирске произошло 69 пожаров, из них 15 — в жилых домах. К счастью, в результате этих пожаров никто не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что стала известна причина пожара, в котором погибли мать с детьми под Новосибирском.