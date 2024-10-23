Из Сибири на Кубу в октябре отправили рекордный объём пшеницы

В октябре Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) осуществила рекордную перевозку пшеницы для Кубы: вес груза достиг 11,7 тысяч тонн. Это стало возможным благодаря оптимизации логистики, пояснили в пресс-службе ЗСЖД.

Маршрут выстраивается следующим образом: сначала грузовой поезд следует до станции Высоцк Ленинградской области, а дальше пшеницу везут на Кубу водным транспортом. Первые партии пшеницы по мультимодальному маршруту отправили еще в мае. За это время из округа экспортировано почти 20 тысяч тонн зерна.

Депутат Законодательного собрания, член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Новосибирской области, директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков уверен, что рынок сбыта для сибирской пшеницы найдется всегда, даже несмотря на санкции. А оптимизация логистики будет способствовать еще большему расширению географии поставок.

— В этом году объем урожая пшеницы неплохой, а вот его качество оставляет желать лучшего. Затяжные дожди тому причина. И, если с экспортом проблема вполне решаема, то с качеством все гораздо сложнее, — отметил Тепляков.

Напомним, генеральный директор ООО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов ранее сообщал, что география экспорта в этом году для новосибирских аграриев существенно снизилась. Закрылся Казахстан, которые ранее покупал в Сибири 2-3 млн тонн зерна. До конца года заморозила импорт зерна КНР, которая ранее закупала пшеницу 5-го класса. Также Китай планирует на 5 месяцев отказаться от ячменя. В тоже время Сергей Соколов отмечал, что сибирские аграрии выходят в другие страны.

Ранее стало известно, что за 9 месяцев 2024 года из СФО за рубеж отправили более 830 тонн консервированных продуктов.