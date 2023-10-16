У детского сада на улице Крылова в Новосибирске появится дополнительный корпус

На территории МБДОУ «Детский сад № 117» по улице Крылова в Центральном районе Новосибирска построят дополнительный корпус на 90 мест. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии города Новосибирска. Проект строительства дополнительного корпуса прошел экспертизу.

Отмечается, что подрядчик (ООО СЗ «Прогресс») уже ведет подготовку строительной площадки.

— На период строительства нового корпуса основное здание детского сада № 117 будет работать в обычном режиме, строительная организация и администрация детского сада приняли необходимые меры по обеспечению безопасности образовательного процесса, — заверили в мэрии.

Ранее редакция рассказывала, что строительство детского сада в Дзержинском районе завершится к концу года.