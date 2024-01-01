Прохожий спас из горящего дома четверых подростков в Новосибирске

Сегодня утром на улице Смирнова в Новосибирск загорелся частный дом. В доме находилось четверо подростков.

— Мой друг проходил мимо этого дома и услышал, что кто-то стучал по окнам, стенам. Он отреагировал незамедлительно: оторвал решётку с окна, залез в горящий дом и вытащил четверых подростков из дома, — пишет Дмитрий Фомин в сообщении, опубликованном в группе АСТ54 ВКонтакте. — Очень хочется, чтобы такие поступки не оставались незамеченными! А поощрялись и давали повод другим поступать именно так!

В МЧС по Новосибирской области подтвердили, что в 10:24 в службу поступил вызов о пожаре на ул. Смирнова, 149. Как уточняется в сообщении, горел частный дом размером 8*8 кв м. Площадь горения составила 50 кв. м.

— Пожарные прибыли на место в 10.31, возгорание было локализовано в 10.37. В ходе тушения пожара было задействовано 3 единицы техники, 12 человек, — уточняется в сообщении.

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