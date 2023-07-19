Пожилые супруги погибли на пожаре в селе Верх-Ича

Пожилые 70-летние супруги безмятежно спали, когда вспыхнул их бревенчатый дом. Очевидцы сообщили о произошедшем в дежурную часть, но к сожалению, спасти пенсионеров не удалось.

— Сообщение о пожаре в дежурные службы поступило в третьем часу ночи. На момент прибытия пожарных частный дом горел открытым огнем, произошло полное обрушение кровли и потолочного перекрытия. Около 30 минут потребовалось дежурным караулам пожарной охраны, чтобы ликвидировать открытое горение. Предварительная общая площадь пожара 64 кв.м, — сообщили Infopro54 в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Тела погибших были обнаружены во время разбора сгоревших и рухнувших конструкций. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.