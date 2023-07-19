Бесплатные карты для ИП и юрлиц

По тарифу «Стабильный» абсолютно бесплатно можно выпустить 1 карту, по тарифу «Всё включено» — 2 карты.

С 5 августа Банк «Левобережный» вводит бесплатное обслуживание одной корпоративной карты или бизнес-карты для ИП по тарифам «Стабильный» и «Всё включено». По остальным тарифам абонентская плата составит 99 рублей. На данный момент при подключении одного из тарифов — «Стабильный» или «Всё включено» — действует скидка 50 % на 6 месяцев.

Подайте заявку на открытие расчетного счета. Если у вас возникли вопросы — с удовольствием ответим на них — 8-800-3333-555.