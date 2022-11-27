Правда и вымысел о поиске работы в кризис

Кризисы случаются постоянно. Потому лучше быть готовым к очередным спадам в экономике и росту безработицы.

Чаще всего в период застоя, компании начинают предпринимать различные меры, чтобы не уйти в минус. Как правило – это сокращения. Часть из нас могут потерять работу. Далее разберем, кто первый подпадет под увольнение в период кризиса.

Мифы и реальность при поиске работы в кризис

Попробуем разобраться, где пишут правду, а где нам лгут

Миф первый: В период кризиса компания легко может найти себе хорошего специалиста

Это не так. Да, в кризис много людей подпадает под сокращения, но это еще не значит, что всех хороших специалистов увольняют. Много людей размещают вакансии на сайтах, поэтому считается, что можно найти любого специалиста и платить ему копейки. Но это суждение ошибочное. Соискателей действительно много. Однако под сокращение подпадают в первую очередь те, с кем и так в скором времени хотели попрощаться и те, кто представляет наименьшую ценность для компании. Дальше убирают сотрудников с завышенной оплатой труда и уже потом, идут специалисты среднего уровня. Так что ждать высококвалифицированную рабочую силу придется очень долго.

Как показывает практика, компания вряд-ли расстанется с ценным кадром, такого специалиста будут стараться сохранить до последнего. Если такой сотрудник и покинет компанию, то скорей всего по своему желанию. Квалифицированных работников часто переманивают конкуренты.

Миф второй: В кризис не стоит искать новую работу, а лучше спокойно сидеть на своем старом рабочем месте и ждать, пока экономическая ситуация в мире наладится.

Кризис – это всегда что-то новое, пугающее. Он страшит людей своей непредсказуемостью. А как люди реагируют на стресс? Все верно – стараются затаиться и переждать пока все не затихнет.

Также выход из зоны комфорта всегда сильно выматывает. Постоянные переживания никому не нужны.

Стоит ли просто тихо переждать кризис?

Как утверждают специалисты, отложить решение о переменах в карьере на потом – не самая хорошая идея. Оставаясь в вашей нынешней компании, вы тоже рискуете. Стабильности также может прийти конец. Возможно, уже завтра и у вас на работе начнутся сложности, а затем и сокращения. Если вы считаете, что должны сделать следующий шаг в карьере, то не затягивайте. Организации, которые набирают штат сотрудников в кризис, рекомендуют себя как более надежные работодатели. Фирма расширяет штат, а значит появляются новые вакансии и у вас будет шанс проявить себя и развиваться дальше вместе с компанией.

Миф третий: При поиске работы в кризис соискатели прежде всего смотрят на заработную плату.

Деньги всегда имеют большое значение. Нужно кормить себя и семью, выплачивать кредиты и многое другое. Спорить в этом случае очень сложно. Тем более в период кризиса для многих деньги – это единственная мотивация при трудоустройстве.

Но все-таки в кризис дела с материальной мотивацией обстоят немного по-другому. Поэтому когда люди ищут вакансии, уровень заработной платы может уйти на второй план. На что же соискатели обращают внимание в первую очередь?

Ответ прост – стабильность. Да, именно стабильность в период кризиса имеет основополагающее значение. Денег может и будет меньше, но зато компания стабильная, и не нужно волноваться об очередных сокращениях. Конечно, в любом случае на собеседовании соискатель будет обращать внимание на заработную плату, на совсем маленький оклад вряд-ли кто согласится.

Миф четвёртый: В период кризиса соискатели готовы снизить свои запросы по уровню заработной платы.

Многие считают, что люди готовы работать даже за половину того, что они получали до кризиса. Это абсолютно не так. Не стоит бояться, что вы не сможете найти подходящего места за достойную заработную плату и останетесь надолго безработным. Хорошие специалисты всегда нужны. Свои усилия нужно ценить и знать себе цену. И вообще кризис не бесконечен, когда-нибудь он закончится.

Миф пятый: Построить карьеру в кризис не получится.

В России уже привыкли к разным трудностям, поэтому слово кризис вызывает такую панику. Однако все знают, что нужен год или два и ситуация снова придет в норму, экономический рынок восстановится.

Опыт большинства сотрудников показывает, что кризис – это время перемен и новых возможностей.

Если вы профессионал своего дела, то не стоит бояться, вы сможете найти достойное применение свои навыкам. Главное суметь выделиться на фоне остальных кандидатов. Нужно понимать, что HR-менеджер крупной компании получает сотни резюме в день, в какой-то момент они становятся одинаковыми, поэтому ваше резюме должно выделиться на фоне остальных. Стоит верить в свои силы, чтобы выбрали именно вас среди остальных претендентов.

Итак, даже в период кризиса можно сохранить или найти работу. Хорошие специалисты требуются всегда. Главное, верить в свои силы. А если вы сомневаетесь в чем-нибудь, то можно обратиться за помощью к карьерному консультанту.