Объем экспорта из Новосибирской области вырос в 1,7 раза

В рамках «Дней участников ВЭД Новосибирской области» подведены предварительные итоги внешнеторговой активности региона за 2022 год.
— Объем экспорта Новосибирской области вырос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Мы видим, что предприниматели региона не только успешно адаптируются к вызовам времени, но и показывают высокие результаты: расширяют географию, находят альтернативные логистические маршруты, — сообщила руководитель Центра поддержки экспорта Алина Мусиенко.
Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова добавила, что в этом году предпринимателям пришлось приспосабливаться к новой реальности: они больше думали не о расширении предложений для экспорта товаров и услуг, а о перенастройке логистических цепочек.
— Мы фиксировали большой интерес к новосибирской продукции на международных выставках по транспорту и логистике в Казахстане, Индии и Турции. Поэтому сейчас совместно с логистическими и транспортными компаниями мы активно выстраиваем новые транспортные пути, — отметила Павлова.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о проблемах с доставкой грузов из Китая.
Фото центра «Мой бизнес»
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