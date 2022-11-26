Объем экспорта из Новосибирской области вырос в 1,7 раза

В рамках «Дней участников ВЭД Новосибирской области» подведены предварительные итоги внешнеторговой активности региона за 2022 год.

— Объем экспорта Новосибирской области вырос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Мы видим, что предприниматели региона не только успешно адаптируются к вызовам времени, но и показывают высокие результаты: расширяют географию, находят альтернативные логистические маршруты, — сообщила руководитель Центра поддержки экспорта Алина Мусиенко.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова добавила, что в этом году предпринимателям пришлось приспосабливаться к новой реальности: они больше думали не о расширении предложений для экспорта товаров и услуг, а о перенастройке логистических цепочек.

— Мы фиксировали большой интерес к новосибирской продукции на международных выставках по транспорту и логистике в Казахстане, Индии и Турции. Поэтому сейчас совместно с логистическими и транспортными компаниями мы активно выстраиваем новые транспортные пути, — отметила Павлова.

Напомним, в этом году, по данным УФНС Новосибирской области, в регионе на треть увеличилось количество компаний собственниками которых являются иностранцы. В большинстве случаев у юридических лиц, в состав учредителей (участников) которых введены иностранные организации, в ЕГРЮЛ содержатся сведения об основном коде по ОКВЭД «Строительство жилых и нежилых зданий» (41.20), а в отношении организаций, учредителями (участниками) которых являются иностранные физические лица, в ЕГРЮЛ содержатся сведения о коде по ОКВЭД «Торговля оптовая неспециализированная» (46.90)

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