В Барнауле начали внедрять интеллектуальную транспортную систему

В Барнауле на нескольких участках улицы Попова установили светофорные объекты, работающие в интеллектуальной транспортной системе. Они позволяют отслеживать интенсивность и плотность трафика, на основании этих данных в дальнейшем выстраивать работу светофоров, выбирая оптимальный режим.

— Для полного запуска системы необходимо завершить работу по созданию и оснащению центров обработки данных, управления дорожным движением и единой платформы управления транспортной системой. На муниципальном уровне модернизируют светофорные объекты и установят метео- и экостанции, а также табло переменной информации. До 2024 года такое оборудование появится на основных транспортных магистралях краевой столицы — на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Аванесова и Попова, проспектах Красноармейском, Строителей и Ленина. На эти цели направили почти 300 миллионов рубле, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Алтайского края.

Согласно контракту с компанией «Ростелеком» на 12 объектах для внедрения и работы интеллектуальной транспортной системы установят периферийное оборудование. На семи из них работы уже завершили, остальные оснастят в декабре. На нескольких участках улицы Попова и Энтузиастов такая аппаратура появилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работа периферийной аппаратуры в связке позволяет менять работу светофорного объекта.

— Для работы с интеллектуальной транспортной системой планируется создать свой центр обработки данных с диспетчерами. Пока же информация аккумулируется в облачном хранилище. По его словам, система позволяет увидеть в режиме реального времени, что происходит на перекрестке. При этом оператор может удаленно вмешаться в работу светофора, продлить тот или иной цикл, — говорит Михаил Герасимов, представитель «Ростелекома»

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре планируют завершить создание интеллектуальной транспортной системы в Новосибирске.