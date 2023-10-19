Задержан организатор незаконного казино в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено дело в отношении жителя областного центра, который подозревается в незаконной организации и проведение азартных игр.

— В 2023 году местный житель организовал деятельность игорного клуба, где проводились игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Денежные средства посетители передавали администратору заведения в наличной форме, — прокомментировали в СК по Новосибирской области.

18 октября следователи во время обыска у задержанного изъяли деньги, а также 20 единиц техники.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — добавили в СК.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал еще одного полицейского по делу о незаконных казино в Новосибирске.