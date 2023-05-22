В Новосибирске произошел пожар в трех частных жилых домах

В Ленинском районе пожар охватил три частных дома на улицах Прокатной и Бакинской. Видеозапись с места событий выложили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».

— В 20:27 сотрудники МЧС России выехали на сообщение о пожаре на Левом берегу Новосибирска. По оперативным данным, горят 3 частных дома и надворные постройки, — сообщили в региональном управлении МЧС.

МЧС организовало на месте происшествия штаб пожаротушения и оперативно увеличить группировку пожарных.

Менее часа потребовалась, чтобы локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние жилые дома. На месте работают 48 человек и 14 единиц техники.

Хозяева домов не пострадали.

Напомним, что по данным министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, с начала этого сезона в регионе произошли 216 лесных пожаров. Это почти на 15% меньше, чем в прошлом году. Возгорания зафиксированы в лесах на площади 1638 гектаров. Лидером стал Кыштовский район — там произошло 46 лесных пожаров. В Чулымском районе лес тушили 23 раза, в Убинском — 20, в Сузунском — 13, в Венгеровском — 12.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область — лидер по пожароопасноcти.