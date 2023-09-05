Рекламодателям

Правила одалживания денег: на что обратить внимание?

  • 05/09/2023, 15:30

Как одалживать деньги
Известная народная мудрость: если хочешь потерять друга, дай ему денег в долг.

Причём в данной ситуации высок риск потерять не только друга, но и безвозвратно расстаться со своими деньгами. Однако всё же ситуации бывают разные, человек может оказаться в безвыходной ситуации и помощи ему ждать больше не от кого. В таком случае вполне допустимо дать в долг энную сумму денег, но делать это нужно по определённым правилам, чтобы народная мудрость не стала вашей собственной реальностью. Следующие рекомендации помогут вам обезопасить себя и помочь просящему без риска для ваших отношений.

Не стесняйтесь уточнять, на что будут потрачены деньги

Одно дело, когда человек оказался в безвыходной ситуации, в беде и ему срочно нужны деньги. В таком случае вам будет проще простить ему выданную сумму, даже если он не сможет вернуть долг.

Однако если человек у вас просит в долг на новый телефон или на другие развлечения, которые вполне можно воплотить в реальность при помощи кредита, то это повод отказаться от великодушия. Покупку вполне можно отложить до тех времён, когда будет собрана нужная сумма самостоятельно, или обойтись более простой моделью, на которую хватает денег. Можно взять покупку в рассрочку. Вариантов масса и эту мысль стоит донести до человека, который пытается занять у вас денег на безделицу.

Давайте в долг только надёжным и проверенным людям

Истина стара как мир. Однако почему-то в момент слабости другого мы о ней забываем. Например, у вас в долг попросил человек, которого вы не слишком хорошо знаете или репутация которого далека от идеальной. Даже если вы находитесь с этим человеком в приятельских отношениях, это не повод подставляться. Смотрите на вещи реальнее, если этот человек давно заработал себе репутацию ненадёжного должника, то почему вы считаете, что с вами он будет другим?

С самого начала чётко обговорите дату возврата долга и не забывайте напоминать должнику о ней

Это вполне нормальная практика, которая воспринимается многими в штыки. Так быть не должно. Это должнику должно быть стыдно, если он не возвращает долги в обговорённые сроки и сыплет отговорками.

Поэтому не стесняйтесь сразу чётко обговорить, когда именно должник должен вернуть вам деньги. Фраза «до зарплаты» тоже не должна быть для вас успокоением, уточните, до какой именно зарплаты. Может, вы рассчитываете, что дадите человеку в долг в мае, а он вернёт вам деньги в июне, а сам он имел в виду премию, которую ему выдадут в августе. Недопонимание может накалить ситуацию, так что не стоит пускать всё на самотёк.

Не стоит давать в долг большие суммы

Постарайтесь ограничиваться теми суммами, которые вам будет не жалко потерять в случае, если человек окажется ненадёжным. Ну, подумайте сами, стоит ли разрушенная дружба 300 рублей, взятых в долг и не отданных? Точно нет.

Другое дело когда в долг было взято 50 тысяч и более (а это, например, ваша зарплата). Тут уже разговор другой. Если для вас это много, то не стесняйтесь сказать об этом просящему и предложите ему ту сумму, которую вы в состоянии потянуть. Это будет куда более честно и экономно для вашего бюджета, чем необдуманное одалживание всех тех денег, которые вы откладываете на чёрный день. Если же человеку нужна срочно крупная сумма денег, то порекомендуйте ему оформить кредитную карту или взять потребительский кредит.

Всегда оформляйте расписку, когда речь идёт о крупных суммах

Ещё одна прописная истина, которую игнорирует большинство, особенно если речь идёт о деньгах, данных в долг «по дружбе». Документ, который будет подтверждать передачу определённой суммы конкретному лицу, будет вашей гарантией на тот случай, если человек откажется возвращать деньги и придётся обращаться в суд.

Составлять расписку должен заёмщик, делать он это должен от руки. Если не сделать этого заранее, то позже должник сможет легко сказать в суде, что писал расписку не он, что подпись чужая, а экспертиза этого опровергнуть не сможет, ведь образца почерка на руках у специалистов не будет.

В расписке обязательно должны присутствовать следующие данные:

  • ФИО и паспортные данные заёмщика и заимодателя (т.е. того человека, который даёт упомянутую сумму в долг).
  • Точная сумма займа, дата оформления сделки, а также точная дата возврата суммы, указанная прописью.
  • Фиксированная сумма штрафа должника, которая должна будет выплачиваться должником в случае просрочки возврата долга.
  • Проценты (если они обговорены).
  • Подпись заёмщика.

Если человек не вернёт вам деньги в зафиксированный в расписке срок, то вы имеете полное право подать в суд на следующий же день без предупреждения. В идеале вместо расписки составить договор о займе у нотариуса (в случае если речь идёт о крупных суммах). Это та же расписка, только гарантий с ним несколько больше. Нотариус удостоверится, что всё составлено правильно с юридической точки зрения. Но помните, что услуги нотариуса платные, от сделки будет взят определённый процент.

Image by krakenimages.com on Freepik

484

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51
Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
29/08/23 13:59
Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию
29/08/23 12:12

Стал известен организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума

Победителем аукциона стало ООО «Экспоивентс».
Читать далее >>

Суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику в Новосибирске

Его дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда.
Читать далее >>

В Томске новым мэром назначен Дмитрий Махиня

Ранее Дмитрий Махиня был заместителем мэра Омска.
Читать далее >>

На Северо-Чемском откроют объездную дорогу

Она позволит разгрузить Комсомольскую, которая стоит в огромных пробках утром и вечером.
Читать далее >>

Ученого-аэродинамика Валерия Звегинцева оставили под домашним арестом

Он обвиняется в госизмене.
Читать далее >>

Новосибирцы стали чаще жаловаться на навязанные финансовые услуги

При этом доля жалоб на банки снижается.
Читать далее >>

Владимира Путина ждут в Новосибирске в конце 2023 года

Возможными точками интереса президента называют четвертый мост и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.
Читать далее >>

На Новосибирск обрушился град (видео)

В Кировском районе выпал град размером с куриное яйцо. В других районах города идет сильный ливень.
Читать далее >>

Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух»

Для начала в Искитиме проведут комплексную оценку ситуации.
Читать далее >>

Бюджет Новосибирской области за 8 месяцев исполнен на 66% по собственным доходам

И на 53% по расходам.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Сергей Бондаренко: Культуру захоронений нужно увидеть и уметь показать ее обществу

Сергей Бондаренко: Искусство прощания нужно увидеть и уметь показать его обществу

Директор МУП «Похоронный дом «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко — о беспринципности «черных агентов» и красоте похоронной профессии, которая борется за сотрудников.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Экс-начальника МВД по Чистоозерному району признали невиновным
5/09/23 18:04
Право&Порядок
Прокуратура добилась установки кнопок тревожной сигнализации в 14 школах Убинского района
5/09/23 17:55
Право&Порядок
В Калининском районе Новосибирска раскрыта кража радиатора из квартиры
5/09/23 17:04
Право&Порядок
Мост через Иню и 3 путепровода планируют отремонтировать до октября 2024 года
5/09/23 17:02
Город Транспорт
Стал известен организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума
5/09/23 16:10
Агропром Бизнес
Экс-руководитель отдела миграции получила условно за взятку в Новосибирске
5/09/23 15:49
Право&Порядок
Новосибирские льготники должны определиться с формой получения набора соцуслуг
5/09/23 15:46
Общество
Суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику в Новосибирске
5/09/23 15:34
Право&Порядок
Туман в ближайшие дни накроет Новосибирскую область
5/09/23 14:45
Общество Транспорт
В Новосибирске покажут фильм «Оппенгеймер» в двух кинотеатрах
5/09/23 14:42
Культура
Проблемы новосибирских ливнёвок на сложных участках решат при поддержке областного бюджета
5/09/23 14:41
Власть Общество
Скат установит в Новосибирске 20 автобусных остановок
5/09/23 14:27
Транспорт
В Томске новым мэром назначен Дмитрий Махиня
5/09/23 14:22
Отставки и назначения
В Верх-Туле без света остались около 2,5 тысяч человек, 2 детсада и школа
5/09/23 14:02
Происшествия
На Северо-Чемском откроют объездную дорогу
5/09/23 13:49
Город Транспорт
Новосибирская область готова вдвое увеличить объёмы закупки новых трамвайных вагонов
5/09/23 13:43
Власть Транспорт
В детской больнице №1 мать несколько раз ударила ребенка в Новосибирске
5/09/23 13:40
Происшествия
Ученого-аэродинамика Валерия Звегинцева оставили под домашним арестом
5/09/23 13:22
Власть Наука Право&Порядок
На площади Ленина началась подготовка к полумарафону Александра Раевича
5/09/23 13:01
Город
Новосибирцы стали чаще жаловаться на навязанные финансовые услуги
5/09/23 12:48
Право&Порядок Финансы
Популярное
Правила одалживания денег: на что обратить внимание?
5/09/23 15:30
Власти планируют установить штрафы за незаконные экскурсии
5/09/23 12:53
Стоимость печати в стране вырастет из‑за отсутствия краски и других расходников из ЕС
5/09/23 9:54
Россияне стали чаще приобретать БАДы, чтобы спастись от похмелья
4/09/23 14:03
Белые грибы, лисички и подосиновики могут вызвать отравление
4/09/23 9:23
Магнитные бури: прогноз на сентябрь и сособы улучшения самочувствия
1/09/23 15:56
Новости компаний
Пушкин, Чебурашка и медведь поздравили школьников с началом учебного года
5/09/23 10:51
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером праздника День знаний в Центральном парке
4/09/23 16:54
В августе выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей
4/09/23 14:09
«Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино»
4/09/23 12:13
Банк «Левобережный» кредитует МСБ на всей территории страны
4/09/23 12:10
Клиенты ВТБ провели летом больше половины всех денежных переводов 2023 года
1/09/23 16:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска