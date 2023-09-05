Правила одалживания денег: на что обратить внимание?

Причём в данной ситуации высок риск потерять не только друга, но и безвозвратно расстаться со своими деньгами. Однако всё же ситуации бывают разные, человек может оказаться в безвыходной ситуации и помощи ему ждать больше не от кого. В таком случае вполне допустимо дать в долг энную сумму денег, но делать это нужно по определённым правилам, чтобы народная мудрость не стала вашей собственной реальностью. Следующие рекомендации помогут вам обезопасить себя и помочь просящему без риска для ваших отношений.

Не стесняйтесь уточнять, на что будут потрачены деньги

Одно дело, когда человек оказался в безвыходной ситуации, в беде и ему срочно нужны деньги. В таком случае вам будет проще простить ему выданную сумму, даже если он не сможет вернуть долг.

Однако если человек у вас просит в долг на новый телефон или на другие развлечения, которые вполне можно воплотить в реальность при помощи кредита, то это повод отказаться от великодушия. Покупку вполне можно отложить до тех времён, когда будет собрана нужная сумма самостоятельно, или обойтись более простой моделью, на которую хватает денег. Можно взять покупку в рассрочку. Вариантов масса и эту мысль стоит донести до человека, который пытается занять у вас денег на безделицу.

Давайте в долг только надёжным и проверенным людям

Истина стара как мир. Однако почему-то в момент слабости другого мы о ней забываем. Например, у вас в долг попросил человек, которого вы не слишком хорошо знаете или репутация которого далека от идеальной. Даже если вы находитесь с этим человеком в приятельских отношениях, это не повод подставляться. Смотрите на вещи реальнее, если этот человек давно заработал себе репутацию ненадёжного должника, то почему вы считаете, что с вами он будет другим?

С самого начала чётко обговорите дату возврата долга и не забывайте напоминать должнику о ней

Это вполне нормальная практика, которая воспринимается многими в штыки. Так быть не должно. Это должнику должно быть стыдно, если он не возвращает долги в обговорённые сроки и сыплет отговорками.

Поэтому не стесняйтесь сразу чётко обговорить, когда именно должник должен вернуть вам деньги. Фраза «до зарплаты» тоже не должна быть для вас успокоением, уточните, до какой именно зарплаты. Может, вы рассчитываете, что дадите человеку в долг в мае, а он вернёт вам деньги в июне, а сам он имел в виду премию, которую ему выдадут в августе. Недопонимание может накалить ситуацию, так что не стоит пускать всё на самотёк.

Не стоит давать в долг большие суммы

Постарайтесь ограничиваться теми суммами, которые вам будет не жалко потерять в случае, если человек окажется ненадёжным. Ну, подумайте сами, стоит ли разрушенная дружба 300 рублей, взятых в долг и не отданных? Точно нет.

Другое дело когда в долг было взято 50 тысяч и более (а это, например, ваша зарплата). Тут уже разговор другой. Если для вас это много, то не стесняйтесь сказать об этом просящему и предложите ему ту сумму, которую вы в состоянии потянуть. Это будет куда более честно и экономно для вашего бюджета, чем необдуманное одалживание всех тех денег, которые вы откладываете на чёрный день. Если же человеку нужна срочно крупная сумма денег, то порекомендуйте ему оформить кредитную карту или взять потребительский кредит.

Всегда оформляйте расписку, когда речь идёт о крупных суммах

Ещё одна прописная истина, которую игнорирует большинство, особенно если речь идёт о деньгах, данных в долг «по дружбе». Документ, который будет подтверждать передачу определённой суммы конкретному лицу, будет вашей гарантией на тот случай, если человек откажется возвращать деньги и придётся обращаться в суд.

Составлять расписку должен заёмщик, делать он это должен от руки. Если не сделать этого заранее, то позже должник сможет легко сказать в суде, что писал расписку не он, что подпись чужая, а экспертиза этого опровергнуть не сможет, ведь образца почерка на руках у специалистов не будет.

В расписке обязательно должны присутствовать следующие данные:

ФИО и паспортные данные заёмщика и заимодателя (т.е. того человека, который даёт упомянутую сумму в долг).

Точная сумма займа, дата оформления сделки, а также точная дата возврата суммы, указанная прописью.

Фиксированная сумма штрафа должника, которая должна будет выплачиваться должником в случае просрочки возврата долга.

Проценты (если они обговорены).

Подпись заёмщика.

Если человек не вернёт вам деньги в зафиксированный в расписке срок, то вы имеете полное право подать в суд на следующий же день без предупреждения. В идеале вместо расписки составить договор о займе у нотариуса (в случае если речь идёт о крупных суммах). Это та же расписка, только гарантий с ним несколько больше. Нотариус удостоверится, что всё составлено правильно с юридической точки зрения. Но помните, что услуги нотариуса платные, от сделки будет взят определённый процент.