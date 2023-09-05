Суд отменил оправдательный приговор за убийство физику-ядерщику в Новосибирске

Кассационным определением Новосибирского областного суда отменен приговор Новосибирского районного суда, вынесенный в мае с участием присяжных заседателей в отношении физика-ядерщика Валентина Докутовича. Его дело направлено на новое судебное разбирательство иным составом суда. Кроме того, суд избрал Докутовичу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, Валентин Докутович обвиняется в убийстве и хулиганстве с применением оружия, либо совершенном группой лиц. Убийство произошло в поселке для многодетных «Семейная сказка» (Ложок). 25 ноября 2021 года двое нетрезвых покупателей пришли в магазин, который принадлежал отцу обвиняемого. Владелец магазина отказался продавать спиртное после десяти часов вечера. Возник конфликт, который завершился стрельбой. Покупатель скончался на месте.

— Этот магазин принадлежал его отцу-инвалиду. В тот вечер магазин, который расположен на первом этаже частного дома, пришли люди. Они почувствовали, что кто-то ломится в их дверь. Места глухие, он вышел с карабином. И дальше произошло, что произошло, — рассказывал Infopro54 адвокат подсудимого Денис Садовский.

Вначале Валентина Докутовича обвиняли в превышении пределов необходимой обороны.