Туман в ближайшие дни накроет Новосибирскую область

Туман опустится на некоторые районы Новосибирской области в ближайшие дни. Об этом сообщает МЧС по Новосибирской области.

— В связи с этим специалисты МЧС России напоминают автомобилистам о правилах безопасности при неблагоприятных погодных условиях, — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 августа из-за тумана несколько самолётов не смогли приземлиться в Толмачево — их перенаправили в Барнаул. Рейсы, что должны были вылететь из Новосибирска, задержали на несколько часов. Например, не выпустили вовремя самолёты в Москву, Санкт-Петербург, Новокузнецк.

Ранее редакция сообщала о том, что первая половина новой недели будет дождливой в Новосибирске.