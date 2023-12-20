Правила перелета родителей с детьми изменились в России

Пассажиры смогут выбирать, с кем из них в самолете будет лететь ребенок. Такие изменения в правила перелета внесли по указанию Генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского ведомства.

Проверка соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми была проведена после многочисленных обращений россиян и публикаций в СМИ.

В результате проверки было установлено, что регламенты некоторых авиакомпаний не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно.

— В правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Один из подобных инцидентов произошел со стендап-комиком Ильей Соболевым в конце октября. Артист купил билеты эконом-класса для себя и супруги на Мальдивы на рейс авиакомпании «Аэрофлот». Уже в аэропорту он переоформил билет жены на «бизнес», чтобы она и их младший ребенок-грудничок летели с комфортом. Однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку, согласно билету, он был прикреплен к Илье.

Об этом Соболев написал в посте в своем телеграм-канале.

Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура, отслеживающая нарушения прав граждан на транспорте, после чего «Аэрофлота» принес извинения артисту, объяснив ситуацию технической ошибкой при бронировании.

Ранее редакция сообщала о том, что гендиректору «Аэропорт Толмачево» прокуратура внесла представление из-за нарушения прав инвалидов.