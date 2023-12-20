Губернатор Новосибирской области прокомментировал предстоящий конкурс на должность мэра Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет стараться влиять на выбор будущего мэра Новосибирска. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

— Я ориентируюсь, в первую очередь, на местные кадры. С учетом того, что глава столичного города и губернатор в любом субъекте должны работать в плотной связке, то, конечно, этот человек должен для меня быть понятен, надежен и предсказуем. Безусловно, я буду стараться влиять на выбор будущего мэра города Новосибирска, — заявил он.

Напомним, в ходе февральской сессии Заксобрания области большинство депутатов поддержали изменения законодательства о замене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово на избрание через конкурсные комиссии. Схему избрания градоначальника депутаты горсовета утвердили на сессии в начале декабря. Полномочия действующего мэра Анатолия Локтя истекают в марте 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что депутаты утвердили порядок проведения конкурса по назначению мэра Новосибирска.