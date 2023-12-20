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Губернатор Новосибирской области прокомментировал предстоящий конкурс на должность мэра Новосибирска

  • 20/12/2023, 13:46
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Губернатор Новосибирской области прокомментировал предстоящий конкурс на должность мэра Новосибирска
Глава региона заявил, что будет стараться повлиять на выбор кандидатуры будущего мэра

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет стараться влиять на выбор будущего мэра Новосибирска. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

— Я ориентируюсь, в первую очередь, на местные кадры. С учетом того, что глава столичного города и губернатор в любом субъекте должны работать в плотной связке, то, конечно, этот человек должен для меня быть понятен, надежен и предсказуем. Безусловно, я буду стараться влиять на выбор будущего мэра города Новосибирска, — заявил он.

Напомним, в ходе февральской сессии Заксобрания области большинство депутатов поддержали изменения законодательства о замене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово на избрание через конкурсные комиссии. Схему избрания градоначальника депутаты горсовета утвердили на сессии в начале декабря. Полномочия действующего мэра Анатолия Локтя истекают в марте 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что депутаты утвердили порядок проведения конкурса по назначению мэра Новосибирска.

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска губернатор выборы мэра Андрей Травников


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