Путин отменил двойное взимание НДС при перепродаже машин и мотоциклов

Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в стане отменяется двойное взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что до этого при покупке авто у физлица дилер не имел права перепродать его другой организации по реальной цене, так как второе юрлицо должно было заплатить НДС полной стоимости машины. Такое положение дел вызывало дополнительные трудности в сегменте СВВС-сделок для подержанных машин.

Согласно изменениям, налоговую базу по НДС теперь будут определять в качестве разницы между ценой продажи с учетом НДС и покупной ценой. Однако должны быть соблюдены определенные условия. На время покупки налогоплательщиком машины или мотоцикла их продавец применяет общий режим налогообложения; последним собственником авто или мотоцикла является физлицо; при приобретении автомобиля или мотоцикла налогоплательщиком получена от продавца счет-фактура с суммой налога, определенной в соответствии с особенностями налогообложения операций по реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных для перепродажи.

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