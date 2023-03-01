Правительство внесло изменения в порядок перерасчёта платы за вывоз мусора

Правительство Российской Федерации закрепило возможность перерасчета платы за вывоз ТКО для жителей многоквартирных домов, которые по каким-то причинам временно не пользуются услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или командировку. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Благодаря внесенным изменениям возможность перерасчета платы получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Для пересмотра платы за вывоз отходов им потребуется написать заявление в управляющую компанию и приложить подтверждающие документы, например туристические путевки или авиабилеты. Перерасчет предоставляется жильцам, которые по тем или иным причинам отсутствовали более пяти календарных дней.

Новый порядок начал действовать с 1 марта 2023 года и действует до 31 декабря 2027 года.

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