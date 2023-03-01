Собственники могут лишиться жилья, если используют его не по назначению

С 1 марта собственники рискуют лишиться своей недвижимости, соответствующие поправки внесены в Гражданский кодекс. Собственнику, который использует помещение не по назначению, допускает его разрушение или систематически нарушает досаждает соседям, сначала направят предупреждение, могут назначить срок для ремонта, если такие работы нужны. Но в случае, если владелец недвижимости игнорирует притязания и не реагирует на предупреждения, то, как следствие, уполномоченный орган вправе инициировать продажу его имущества с торгов через суд. Вырученные от продажи деньги выплатят собственнику, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Отмечается, что схожие нормы существуют еще с 2004 года, но раньше они распространялись только на отношения между нанимателем и наймодателем, теперь же коснутся еще и собственников недвижимости.

— При установлении определенных нарушений суд может продать помещение с торгов и выплатить собственнику вырученные средства, — пояснил РИА Недвижимость юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов.

По его словам, жалобу важно подкрепить доказательствами. В частности, это показания соседей или протокол об административном правонарушении.

Юрист подчеркнул, что основными критериями для изъятия имущества являются злостность и систематичность нарушений, степень которых будет определяться индивидуально.

— За разовое прослушивание музыки или ремонт в неположенное время, конечно, забрать имущество нельзя. Очень важно, чтобы это были систематические нарушения с многочисленными жалобами соседей и протоколами. Плюсом к этому должны быть отягчающие обстоятельства, например, хулиганство, которое в целом усугубляют ситуацию, — пояснил эксперт.

На сегодняшний день в поправках не регламентируется нюанс с изъятием единственного жилья. Климов призвал дождаться судебной практики в данном вопросе.

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