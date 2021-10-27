Правила регистрации прав собственности на недвижимость в России

Как оформить право собственности на квартиру, а также, какие документы и свидетельства необходимо подготовить, будет детально рассказано в данной статье.

Благодаря наличию прав собственности человек может самостоятельно распоряжаться имуществом и пользоваться им на личное усмотрение на основании документов. Стоит отметить, что собственник недвижимости может передать ее в эксплуатацию третьим лицам, но при этом он остается полноценным владельцем на время аренды недвижимости или безвозмездного пользования.

Владеть собственностью может один человек или несколько, например, собственниками могут быть супруги, а также дети и другие члены семьи. Важно знать, что при покупке недвижимости на материнский капитал имущество делится на равные части как для родителей, так и для ребенка.

Способы получения прав собственности?

Получить имущество в виде недвижимости можно:

купив его;

приняв в дар;

приняв в наследство.

Чтобы стать законным владельцем, следует подать заявление, чтобы были внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Зарегистрировать недвижимость в нашем государстве можно через МФЦ или же региональные органы Росреестра. Независимо от того, в какую инстанцию обратится клиент, стоимость оплаты госпошлины будет одинаковой.

Как производится постановка на кадастровый учет?

Стоит отметить, что если до момента вступления в права собственности недвижимость не числилась в ЕГРН, ее необходимо туда внести. Услугами данной организации необходимо воспользоваться, если планируется покупка квартиры. В таком случае необходимо поставить ее на учет. Так же следует делать при перепланировке, расширении жилищной площади.

Можно подавать заявления в две организации одновременно на постановку на учет, а также для регистрации прав собственности. Но перед тем как преступить к подаче заявления, необходимо запросить технический план квартиры у застройщика или же заказать услуги аттестованного кадастрового инженера. После подачи заявления в реестр ЕГРН недвижимость должна быть внесена туда в течение 5 рабочих дней.

Как правильно подготовить документы?

Чтобы оформить права собственности, следует обратиться или в МФЦ, или же в Региональное отделение Регистрационной палаты. Но, чтобы сократить процесс оформления и потратить минимум сил и не задавать вопросы, как оформить право собственности на квартиру, следует подготовить пакет документов:

свидетельства о рождении и паспорта собственников будущей квартиры, которые являются официальным удостоверением личности;

договор купли-продажи или же участие в долевом строительстве, которые смогут подтвердить юридическое обоснования для переоформления прав собственности;

чек, который подтверждает оплату госпошлины;

заполненное заявление;

доверенность, если процессом оформления занимается не собственник будущей недвижимости.

Пакет документов может иметь и другие сертификаты или требования, они могут зависеть от условий покупки квартиры, а также специфики квартиры. Например, если покупается квартира в ипотеку, необходимо предоставить закладную, в которой залогодержатель дает письменное согласие на владение и использование квартиры. Если приобретена квартира у застройщика, дополнительно необходимо предоставить акт приема-передачи недвижимости, а также документальное подтверждение о введении недвижимости в эксплуатацию или же следует предоставить инвестиционный договор, который будет подтверждать проведение строительных работ.