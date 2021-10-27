Рекорд по транспортному налогу в Новосибирске — 2,5 млн рублей за год

В этом году новосибирцам предстоит заплатить по транспортному налогу 2 млрд 388 млн руб.

— Максимальная сумма налога за одной транспортное средства в регионе составит 310 тыс рублей. Максимальная сумма начислений одному собственнику — 2,5 млн рублей за 288 транспортных средств, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Ранее налоговая сообщала, что за год в базе данных налоговых органов Новосибирской области более чем на 13 тыс. единиц выросло количество автотранспорта. Всего по итогам 2020 года жители региона являются собственниками 1 млн 86 тыс. транспортных средств

Из всех видов транспортных средств 67% приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (парк этих авто составляет около 726 тыс.). Количество легковых автомобилей мощностью до 100 л.с. в последние годы стабильно сокращается, за 2020 г. их стало меньше почти на 3%. При этом граждане выбирают более мощные машины: авто мощностью 100-150 л.с. стало больше также на 3%.

Значительнее был рост количества транспортных средств с большой мощностью двигателя. К примеру, на 10% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью двигателя более 250 л.с. (таких авто учтено 27 тыс.). Кроме того, стало больше на 5% мотоциклов с мощностью 35 л.с. (учтено 6 тыс. ед.), на 12% снегоходов с мощностью свыше 50 л.с. (на учете стоит более 2 тыс. ед.), на 28% увеличилось количество гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (числится 268 ед.).

Традиционно большая часть налогов приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с. Владельцам таких авто начислена к уплате сумма налога в размере 1 млрд 283 млн руб. (54% от общей суммы ТН). Между тем их доля в общем количестве ТС составляет всего 17%. Две трети транспортных средств, зарегистрированных на жителей Новосибирской области, составляют легковые авто мощностью до 150 л.с., а сумма начисленного на них транспортного налога — лишь 21% от общей суммы ТН (на эти авто начислен налог в общей сумме 494 млн руб.).

По налогу на имущество новосибирцам исчислено 1 млрд 168 млн руб. При этом максимальный платеж на человека в регионе составит 9 млн рублей — за 15 объектов. Максимальный платеж за 1 объект — 7 млн рублей. По земельному налогу общая сумма платежей новосибирцам исчислена в размере 515 млн рублей. Максимальная сумма платежа — 3 млн рублей, за 30 земельных участков.