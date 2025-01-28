Правила задержания пьяных водителей пересматривает МВД

Министерство внутренних дел России выступило с предложением изменить порядок оформления документов при задержании водителей, которые находятся в состоянии опьянения. Соответствующий проект федерального закона уже вынесен на общественное обсуждение.

В настоящее время, когда у водителя обнаружены признаки алкогольного или наркотического опьянения, инспекторы ГИБДД обязаны заполнить от трёх до пяти процессуальных документов. В МВД подчеркивают, что практика применения этих норм показала их избыточность.

Ведомство предлагает отказаться от протокола об отстранении от управления транспортным средством и вносить данные из него в акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или в протокол о направлении на медицинское освидетельствование.

Сокращение количества документов позволит существенно сэкономить время и ресурсы. По оценкам МВД, оптимизация процессов может высвободить около 37 тысяч рабочих часов в год. Кроме того, это приведет к снижению расходов на закупку специальных бланков.

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