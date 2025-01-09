В ГАИ назвали самые «пьяные» районы Новосибирской области в Новый год

В Новосибирской области в период новогодних каникул водители нарушили правила дорожного движения 4654 раза. Среди них 177 водителей были остановлены инспекторами в состоянии алкогольного опьянения. Из этого числа 86 человек отказались от медицинского освидетельствования.

Больше всего случаев вождения в нетрезвом виде зафиксировано в Новосибирске, Новосибирском районе, а также в Искитимском, Барабинском, Коченевском и Ордынском районах.

— Задержано 16 водителей в состоянии опьянения, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогическое нарушение, — сообщил Константин Гаврин, заместитель начальника ГУ МВД по региону, на оперативном совешании.

По данным ГИБДД, только за первые дни 2023 года было выписано почти 7 миллионов рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения. Из этой суммы уже взыскано 437 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд закрыл дело о резонансном ДТП на Красном проспекте в Новосибирске. Виновный возместил причиненный вред за разбитые машины.