В Академгородке продолжается работа по обновлению системы уличного освещения

— С прошлого года при поддержке губернатора Новосибирской области мы начали реализацию целевой программы по полной замене системы уличного освещения в Академгородке. Сначала в проект вошли пять основных объектов, но потом удалось включить еще три улицы. В ходе работ будет применен принцип «чистого неба»: все кабели, включая связи операторов, будут скрыты под землёй в специально предусмотренной канализации, — прокомментировал глава города.

В 2024 году МБУ «ГЦОДД» подписало контракт с уфимской компанией ООО «Промлед-02» на модернизацию систем освещения на пяти объектах. В их число вошли проспекты Строителей, Морской, Университетский, улицы Терешковой и Пирогова. В результате проведенных конкурсов удалось снизить стоимость работ, что позволило провести дополнительные тендеры на улице Героев Труда, Правды и Детском проезде. Завершение работ по первому контракту запланировано на 31 августа 2025 года, второго – на июль 2025 года.

На проспекте Строителей завершены работы по установке опор, проложена кабельная канализация и подключено электроснабжение. Линия освещения была запущена в эксплуатацию 25 декабря. В 2025 году планируется демонтаж старых опор и восстановление газонов и тротуаров. На Морском проспекте проведены земляные работы, установлено 100 новых опор, проложена канализация для кабелей, установлены шкафы управления, и проводятся наладочные работы. К концу февраля ожидается включение этой линии в работу, сообщил и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Валерий Жарков.

На улице Терешковой проходила замена питающих кабелей, установлено 27 опор и шкафы управления, монтируются линии питания и светильники. На улице Героев Труда установлены 37 опор и смонтировано 70 светильников. На Университетском проспекте планируется установка 40 композитных опор, на улице Пирогова – 36.

К августу 2025 года работы по монтажу освещения завершатся на восьми улицах. Модернизация наружного освещения ожидает проспект Академика Лаврентьева после его реконструкции; сейчас идут проектные работы, которые завершатся в первом полугодии.