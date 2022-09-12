Правительство Красноярского края озвучило осенние корректировки бюджета

Правительство края представило в Законодательное собрание проект закона о внесении изменений в краевой бюджет. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Юрий Лапшин. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Красноярского края.

Ключевая особенность осенних корректировок (Это вторые поправки в бюджет региона в 2022 году. — Ред.) — рост доходов бюджета Красноярского края: они увеличиваются на 48,9 млрд рублей и составят 359,4 млрд рублей. Расходы возрастают на 20,1 млрд рублей и достигнут 387 млрд рублей. Дефицит бюджета уменьшается на 28,8 млрд рублей до 27,6 млрд рублей.

— Несмотря на внешние вызовы, бюджетные показатели Красноярского края уже не первый год демонстрируют положительную динамику. По поручению губернатора дополнительные средства, полученные в результате роста доходов краевого бюджета, направляются на решение важных для региона вопросов, — рассказал министр финансов Владимир Бахарь.

Основной прирост приходится на налоговые и неналоговые доходы бюджета Красноярского края — 41,6 млрд рублей. На 7,4 млрд рублей увеличивается сумма федеральных средств за счет распределения средств Фонда реформирования ЖКХ с 2023 на 2022 год. Также из федерации в регион придет более 1 млрд рублей на приобретение троллейбусов, электробусов и зарядных станций для Красноярска.

Корректировка предполагает увеличение в этом году собственных расходов бюджета Красноярского края на сумму 13,8 млрд рублей для решения социально значимых задач. На первый этап и подготовку территории строительства линии метро в Красноярске за три года дополнительно будет направлено более 2 млрд рублей из бюджета региона, из них 814 млн рублей — в 2022 году. Дополнительные средства в объеме 971 млн рублей выделены на поддержку муниципальных образований края.

Приоритетной задачей для края также является поддержка отрасли здравоохранения. В частности, 1,6 млрд рублей пойдут на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования, более 300 млн рублей — на лекарственное обеспечение, 150 млн руб. — на специализированную санитарно-авиационную скорую помощь.

Ранее редакция рассказывала о скандале, который произошел при согласовании летних корректировок в бюджет Новосибирской области, когда большую часть поправок правительство региона пыталось прописать в резервном фонде.