Итоги выборов: без шансов для оппозиции

В Сибири: действующие продолжают действовать

По информации Центризбиркома, в тех сибирских регионах, где проходили выборы глав, выступившие кандидатами на следующий срок первые лица сохранили свои портфели. Так, глава Республики Бурятия Алексей Циденов не оставил шанса соперникам, набрав 86,2% голосов избирателей. Немного скромнее результат у и.о. главы Томской области, единоросса Владимира Мазура — 84,9% (198,8 тысячи голосов избирателей).

Новосибирская область: единороссовская монополия в Карасуке

По предварительным итогам единого дня голосования, озвученным в ходе брифинга председателем Новосибирского облизбиркома Ольгой Благо, из 39 мандатов депутатов органов местного самоуправления единороссы взяли 35. А в Карасуке единороссы вообще сформировали монополию в горсовете районного центра, забрав все 18 мандатов.

Оставшиеся четыре мандата в Новосибирской области достались троим кандидатам-самовыдвиженцам и одному представителю партии «Пенсионеры за социальную справедливость».

Максимальная явка (45,9%) зарегистрирована на довыборах депутата Безменовского сельсовета Черепановского района. Наиболее низкая явка (10,6%) — на довыборах депутата Ордынского райсовета.

В Новосибирской области, помимо Карасукского горсовета, прошли 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований с замещением 21 депутатского мандата по одному-двум округам в разных районах области.

Довыборы в Заксобрание: кандидату власти помогла оппозиция

Как уже сообщалось, по итогам довыборов депутатов Заксобрания на избирательных округах №4 и №10 оба мандата достались выдвиженцам «Единой России» — Виталию Новоселову и Андрею Билю.

Если посмотреть на расклад отдельно по каждому из округов, то на округе №10 он является, можно сказать, традиционным. На втором месте после единоросса Биля (50,5%) — коммунист Алексей Бердников (13,5%). Дальше с небольшим отрывом от Бердникова следует кандидат от «Новых людей» Наталья Пинигина (13,3%). Явка составила 26,2% (12,5 тысячи человек).

Что касается округа №4, то кандидату-единороссу Виталию Новоселову, набравшему 49,7% голосов, по сути, помогли его соперники от оппозиции, растянувшие друг у друга протестные голоса — депутат горсовета Барабинска, самовыдвиженец Константин Терещенко (17,9%), экс-депутат Заксобрания, самовыдвиженец Евгений Гутов, в прошлом созыве регионального парламента работавший в составе фракции коммунистов (14,6%), и еще один экс-депутат Заксобрания, коммунист Сергей Зарембо (7%). Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов избирателей. Явка избирателей на округе составила 39,9% (17,5 тысячи человек).

Всего на двух округах из 30 тысяч избирателей, 23,1 тысячи человек (76,8%) проголосовали на избирательных участках. Вне помещения проголосовали 6,8 тысячи избирателей (22,6% от принявших участие в голосовании).

Напомним, что основное противостояние на округе №4 разворачивалось между командами коммуниста Зарембо и единоросса Новоселова. Представители предвыборных штабов обоих кандидатов обвиняли оппонентов в «подкупе избирателей», а также «в привлечении к агиткампании несовершеннолетних». Как уже сообщалось, областной суд вслед за избиркомом подкупа не заметил. Что касается несовершеннолетних, то по одному из фактов в настоящее время работают правоохранительные органы. Речь идет о раздаче агитматериалов школьницей, активисткой ЛКСМ.

Кандидаты в Заксобрание играют в футбол и портят баннеры друг другу Активистка ЛКСМ Марина Бадажкова участвовала в раздаче агитации, к ней подошла «дама» из избирательной комиссии, чтобы прервать этот процесс, — сообщается в группе ЛКСМ. — Она достала телефон и начала незаконное требование документов у Марины. Видео с провокацией и попало на один из единороссовских каналов. Одна из фигур, предположительно близкая к кандидату в депутаты Виталию Новоселову, а именно кандидат от ЛДПР Руслан Федореев, решил не смиряться, а начать противостояние с активисткой посредством… заявления в полицию! Марину Бадажкову допросили уже несколько раз.

Второй эпизод с несовершеннолетними приписывают непосредственно Новоселову: якобы кандидат играл в футбол с молодыми людьми, у которых на футболках была надпись в поддержку Новоселова. На «футбольном» видео — один из игроков, но не в «форменной» футболке — сообщает, что ему 16 лет.

— Сколько лет ребятам в футболках с надписью за кандидата, установить невозможно, — комментирует Ольга Благо. — А тот, который подтвердил, что ему 16 лет — на нем как раз такой футболки не было. Направили обращение в правоохранительные органы, пусть узнают, кто там какого возраста, было ли привлечение несовершеннолетних или не было. Но если на молодом человеке нет признаков агитации, он просто играет, о какой агитационной деятельности с его стороны можно говорить?

Что еще нарушено?

Что касается нарушений в ходе кампании в целом, то председатель облизбиркома заявляет о небольшом их количестве.

— Кампания прошла спокойно, в достаточно рабочем режиме, — говорит Благо. — Каких-то серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов, не было.

Одно из нарушений связано с выдачей избирателю сразу нескольких бюллетеней для голосования. В результате все бюллетени, уже использованные избирателями к этому времени (семь штук), были признаны недействительными. Еще 17 бюллетеней по другому избирательному участку были признаны недействительными в связи с тем, что «на выезде» в единые дни голосования члены другой комиссии дали возможным проголосовать нескольким избирателям, на тот момент не включенным в реестр.

По словам Ольги Благо, зачастую «нарушения», о которых поступала информация, таковыми не оказывались. К примеру, массовое надомное голосование в Здвинском районе объяснялось отдаленностью двух избирательных участков от окраин райцентра, из-за чего пожилым избирателям добираться до помещения для голосования в единый день было непросто.

— Мы незамедлительно запросили информацию, — поясняет председатель избиркома. — Здвинка достаточно растянута, всего два избирательных участка. На окраинах — частный сектор, живут люди пожилого возраста. Плюс там есть дом милосердия, где также проживают пожилые люди, и еще одно социальное учреждения, от которых поступили заявления о голосовании вне помещения. Эти заявления были оформлены соответствующим образом.

Некоторые нарушения не подтвердились.

— В Барабинске якобы на каких-то машинах, на окраинах города ездят люди, которые предлагают проголосовать избирателям предположительно за деньги, — рассказывает Ольга Благо. — Больше никакой информации. Сообщили в правоохранительные органы. Объехали всю территорию города. Нигде не увидели, чтобы возле машины какие-то действия происходили. Потом информация поступила повторно, но уже с номером автомобиля. Установили владельца. Видимо, человек просто остановился не в том месте не в то время, никаких нарушений не нашли.

Есть и такие «нарушения», которые, по словам Ольги Благо, проистекают в результате дыр в избирательном законодательстве.

— Член Общественной палаты, работая на территории округа, зашел на избирательный участок в единый день голосования и спросил явку, — говорит Ольга Благо. — А по законодательству не имел права находиться в помещении для голосования. Действительно, законодательство несколько размыто. С одной стороны, Общественная палата может назначать наблюдателей, с другой стороны, член палаты не может сам осуществлять наблюдение. На мой взгляд, это перебор. Будем дорабатывать законодательство, расширять полномочия общественного наблюдения.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в избирательные комиссии разного уровня поступили одиннадцать обращений по девяти фактам. Частично подтвердились три, не подтвердились шесть, по одному даны разъяснения, одно находится на рассмотрении в правоохранительных органах. В совет правоохранительных органов поступили тринадцать сообщений, включая поступившие от избирательных комиссий. По шести проводится проверка, по шести — административное расследование.

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