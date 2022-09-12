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Итоги выборов: без шансов для оппозиции

  • 12/09/2022, 17:13
Автор:
единый день голосования - 2022
Кандидаты-единороссы и действующие главы регионов укрепились в системе власти по итогу единого дня голосования.

В Сибири: действующие продолжают действовать

По информации Центризбиркома, в тех сибирских регионах, где проходили выборы глав, выступившие кандидатами на следующий срок первые лица сохранили свои портфели. Так, глава Республики Бурятия Алексей Циденов не оставил шанса соперникам, набрав 86,2% голосов избирателей. Немного скромнее результат у и.о. главы Томской области, единоросса Владимира Мазура 84,9% (198,8 тысячи голосов избирателей).

Новосибирская область: единороссовская монополия в Карасуке

По предварительным итогам единого дня голосования, озвученным в ходе брифинга председателем Новосибирского облизбиркома Ольгой Благо, из 39 мандатов депутатов органов местного самоуправления единороссы взяли 35. А в Карасуке единороссы вообще сформировали монополию в горсовете районного центра, забрав все 18 мандатов.

Оставшиеся четыре мандата в Новосибирской области достались троим кандидатам-самовыдвиженцам и одному представителю партии «Пенсионеры за социальную справедливость».

Максимальная явка (45,9%) зарегистрирована на довыборах депутата Безменовского сельсовета Черепановского района. Наиболее низкая явка (10,6%) на довыборах депутата Ордынского райсовета.

В Новосибирской области, помимо Карасукского горсовета, прошли 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований с замещением 21 депутатского мандата по одному-двум округам в разных районах области.

Довыборы в Заксобрание: кандидату власти помогла оппозиция

Как уже сообщалось, по итогам довыборов депутатов Заксобрания на избирательных округах №4 и №10 оба мандата достались выдвиженцам «Единой России» — Виталию Новоселову и Андрею Билю.

Если посмотреть на расклад отдельно по каждому из округов, то на округе №10 он является, можно сказать, традиционным. На втором месте после единоросса Биля (50,5%) коммунист Алексей Бердников (13,5%). Дальше с небольшим отрывом от Бердникова следует кандидат от «Новых людей» Наталья Пинигина (13,3%). Явка составила 26,2% (12,5 тысячи человек).

Выборы в Новосибирске

Партия власти получила большинство мандатов

Что касается округа №4, то кандидату-единороссу Виталию Новоселову, набравшему 49,7% голосов, по сути, помогли его соперники от оппозиции, растянувшие друг у друга протестные голоса — депутат горсовета Барабинска, самовыдвиженец Константин Терещенко (17,9%), экс-депутат Заксобрания, самовыдвиженец Евгений Гутов, в прошлом созыве регионального парламента работавший в составе фракции коммунистов (14,6%), и еще один экс-депутат Заксобрания, коммунист Сергей Зарембо (7%). Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов избирателей. Явка избирателей на округе составила 39,9% (17,5 тысячи человек).

Всего на двух округах из 30 тысяч избирателей, 23,1 тысячи человек (76,8%) проголосовали на избирательных участках. Вне помещения проголосовали 6,8 тысячи избирателей (22,6% от принявших участие в голосовании).

Напомним, что основное противостояние на округе №4 разворачивалось между командами коммуниста Зарембо и единоросса Новоселова. Представители предвыборных штабов обоих кандидатов обвиняли оппонентов в «подкупе избирателей», а также «в привлечении к агиткампании несовершеннолетних». Как уже сообщалось, областной суд вслед за избиркомом подкупа не заметил. Что касается несовершеннолетних, то по одному из фактов в настоящее время работают правоохранительные органы. Речь идет о раздаче агитматериалов школьницей, активисткой ЛКСМ.

нарушения на выборах

Кандидаты в Заксобрание играют в футбол и портят баннеры друг другу

Активистка ЛКСМ Марина Бадажкова участвовала в раздаче агитации, к ней подошла «дама» из избирательной комиссии, чтобы прервать этот процесс, сообщается в группе ЛКСМ. Она достала телефон и начала незаконное требование документов у Марины. Видео с провокацией и попало на один из единороссовских каналов. Одна из фигур, предположительно близкая к кандидату в депутаты Виталию Новоселову, а именно кандидат от ЛДПР Руслан Федореев, решил не смиряться, а начать противостояние с активисткой посредством… заявления в полицию! Марину Бадажкову допросили уже несколько раз.

Второй эпизод с несовершеннолетними приписывают непосредственно Новоселову: якобы кандидат играл в футбол с молодыми людьми, у которых на футболках была надпись в поддержку Новоселова. На «футбольном» видео — один из игроков, но не в «форменной» футболке — сообщает, что ему 16 лет.

Сколько лет ребятам в футболках с надписью за кандидата, установить невозможно, комментирует Ольга Благо. А тот, который подтвердил, что ему 16 лет на нем как раз такой футболки не было. Направили обращение в правоохранительные органы, пусть узнают, кто там какого возраста, было ли привлечение несовершеннолетних или не было. Но если на молодом человеке нет признаков агитации, он просто играет, о какой агитационной деятельности с его стороны можно говорить?

Что еще нарушено?

Что касается нарушений в ходе кампании в целом, то председатель облизбиркома заявляет о небольшом их количестве.

Кампания прошла спокойно, в достаточно рабочем режиме, говорит Благо. Каких-то серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов, не было.

Одно из нарушений связано с выдачей избирателю сразу нескольких бюллетеней для голосования. В результате все бюллетени, уже использованные избирателями к этому времени (семь штук), были признаны недействительными. Еще 17 бюллетеней по другому избирательному участку были признаны недействительными в связи с тем, что «на выезде» в единые дни голосования члены другой комиссии дали возможным проголосовать нескольким избирателям, на тот момент не включенным в реестр.

По словам Ольги Благо, зачастую «нарушения», о которых поступала информация, таковыми не оказывались. К примеру, массовое надомное голосование в Здвинском районе объяснялось отдаленностью двух избирательных участков от окраин райцентра, из-за чего пожилым избирателям добираться до помещения для голосования в единый день было непросто.

Мы незамедлительно запросили информацию, поясняет председатель избиркома. Здвинка достаточно растянута, всего два избирательных участка. На окраинах частный сектор, живут люди пожилого возраста. Плюс там есть дом милосердия, где также проживают пожилые люди, и еще одно социальное учреждения, от которых поступили заявления о голосовании вне помещения. Эти заявления были оформлены соответствующим образом.

Некоторые нарушения не подтвердились.

В Барабинске якобы на каких-то машинах, на окраинах города ездят люди, которые предлагают проголосовать избирателям предположительно за деньги, рассказывает Ольга Благо. Больше никакой информации. Сообщили в правоохранительные органы. Объехали всю территорию города. Нигде не увидели, чтобы возле машины какие-то действия происходили. Потом информация поступила повторно, но уже с номером автомобиля. Установили владельца. Видимо, человек просто остановился не в том месте не в то время, никаких нарушений не нашли.

Есть и такие «нарушения», которые, по словам Ольги Благо, проистекают в результате дыр в избирательном законодательстве.

Член Общественной палаты, работая на территории округа, зашел на избирательный участок в единый день голосования и спросил явку, говорит Ольга Благо. А по законодательству не имел права находиться в помещении для голосования. Действительно, законодательство несколько размыто. С одной стороны, Общественная палата может назначать наблюдателей, с другой стороны, член палаты не может сам осуществлять наблюдение. На мой взгляд, это перебор. Будем дорабатывать законодательство, расширять полномочия общественного наблюдения.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в избирательные комиссии разного уровня поступили одиннадцать обращений по девяти фактам. Частично подтвердились три, не подтвердились шесть, по одному даны разъяснения, одно находится на рассмотрении в правоохранительных органах. В совет правоохранительных органов поступили тринадцать сообщений, включая поступившие от избирательных комиссий. По шести проводится проверка, по шести — административное расследование.

 

Ранее редакция сообщала о результатах выборов в Омске

 

Фото из группы избиркома Новосибирской области «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Сибирь

Теги : Единый день голосования депутаты Выборы-2022


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