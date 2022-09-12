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С 15 сентября в Новосибирске начнется новый отопительный сезон

  • 12/09/2022, 19:07
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отопительный сезон в Новосибирске
Первыми к теплу подключат объекты здравоохранения, организации с круглосуточным пребыванием детей и дошкольные образовательные организации.

По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, установлена дата начала отопительного сезона.

— С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, с 19 сентября – иных объектов, — говорится в сообщении.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соответствующее постановление.

В пресс-службе мэрии уточнили, что действие постановления не распространяется на дома, собственники помещений которых установили собственные даты начала отопительного периода.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы могут подключить тепло в свои дома досрочно.

Фото: pixabay.com — ri

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : подключение отопления отопительный сезон Мэрия Новосибирска


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