С 15 сентября в Новосибирске начнется новый отопительный сезон

По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, установлена дата начала отопительного сезона.

— С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, с 19 сентября – иных объектов, — говорится в сообщении.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соответствующее постановление.

В пресс-службе мэрии уточнили, что действие постановления не распространяется на дома, собственники помещений которых установили собственные даты начала отопительного периода.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы могут подключить тепло в свои дома досрочно.