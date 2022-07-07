Депутаты «отодвинули» чиновников от зарезервированного бюджета

Главный вопрос — резервный

Основной интригой сессии Заксобрания был вопрос размера резервного фонда. Напомним, что ранее региональное правительство предлагало увеличить его с 2,9 млрд до 26 млрд рублей. Этому активно противились депутаты, не имеющие права контроля за расходованием средств резервного фонда. По итогам сессии исполнительная власть проиграла законодательной.

Поправки в бюджет: депутаты недовольны размером резервного фонда Конечная цифра — 6 млрд рублей, — заявил в перерыве сессии губернатор Андрей Травников. — Но мы говорили о сентябрьской сессии с поправками. Будем исходить из скорости расходования резервного фонда, возможно, будем добавлять в него.

Однако по итогам состоявшегося перед принятием бюджета во втором чтении профильного комитета, объем резервного фонда сократился до 5,3 млрд рублей, несмотря на то, что о сумме в 6 млрд в перерыве говорил и спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

— Была внесена немного другая цифра — 26 млрд, — напомнил председатель Заксобрания первоначальную цифру резервного фонда. — Но в процессе переговоров с губернатором было решено остановиться на 6 млрд. Резервный фонд предполагает полномочия без согласования с депутатами. Мы нашли тот вариант, который устраивает всех. Могу напомнить, что еще несколько лет назад резервный фонд составлял 1 млрд.

Примечательно, что вопреки устоявшейся традиции руководители исполнительной власти в перерыве сессии подходили к журналистам не вместе, а по очереди.

Чего ждать бюджетникам, школьникам и аграриям?

Со своей стороны, в региональном правительстве подготовили ряд корректировок на общую сумму 19,1 млрд рублей. Первый пакет касается зарплат бюджетников.

— Запланированы расходы на зарплаты бюджетникам, не подпадающих под майские указы президента, на 10% с 1 июля, — говорит глава региона. — Также запланированы дополнительные средства на выполнение обязательств перед бюджетниками, уже подпадающими под майские указы, с учетом прогноза опережающего роста средней зарплаты. Более того, резервируются средства на второе полугодие для возможного повторного повышения первой и второй категориям с учетом факта инфляции ближе к осени. Также закладываются резервы на индексацию различных социальных выплат и расходов муниципальных и государственных учреждений.

— Новосибирску предполагается 650 млн рублей на обеспечение синхронного выполнения решений по зарплатам бюджетникам, которые я раньше озвучил, — поясняет губернатор. — Такая поддержка будет оказана и ряду других муниципалитетов.

Второй пакет, по словам губернатора, признан помочь муниципалитетам в решении текущих задач.

Еще ряд поправок, перечисленных губернатором, касается приобретения дополнительных квартир для сирот, выравнивания стоимости питания для льготных категорий и остальных школьников (11 млн), субсидии на приобретение техники сельхозпроизводителями (900 млн), оперативного ремонта региональных и муниципальных дорог (240 млн), строительства котельной и реконструкции водозабора в Бердске.

Всего, как сообщил по итогам заседания в перерыве сессии председатель бюджетного комитета Федор Николаев, от губернатора области поступили 163 поправки. В частности, увеличен фонд оплаты труда, выплаты по льготному питанию школьников, индексированы меры социальной поддержки. Субсидии на сбалансированность бюджетов муниципальных образований составили в общей сумме 1,6 млрд рублей. На строительство детсадов и школ в районах области — 126 млн, 270 млн — на жилье сиротам.

От финансово-строительных вопросов — к «дамам с камелиями»

Несмотря на то, что предшествующий сессии бюджетный комитет Заксобрания проходил в довольно накаленной обстановке, корректировки бюджета 2022 года на сессии обсуждались довольно спокойно, если не сказать, что фактически не обсуждались совсем. Представители законодательной и исполнительной власти решили «оторваться» друг на друге по бюджетным итогам года прошлого. Так, главе регионального Минфина Виталию Голубенко депутаты припомнили неисполнение бюджета- 2021 почти на 15 млрд рублей при медленных темах работ по капитальным объектам, недостаточные темпы газификации со строительством ледового дворца, неготовность ПСД по ряду значимых объектов.

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта? Почти 3 млрд — то есть больше половины — это отсутствие или неготовность ПСД, — напомнил, в частности, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко. — Это не значит ли, что ГРБСы плохо работают? Торги проходят в марте-апреле, и если что-то не пошло, то, наверное, можно было перераспределить. Слишком большой процент неисполнения — из-за отсутствия документации. ГРБСы должны были готовиться к каждому году.

В то же время, как впоследствии, справедливости ради, отметил председатель Заксобрания Андрей Шимкив, большинство вопросов оказались не совсем по адресу.

— Виталий Юрьевич, я перебью, потому что можно говорить до бесконечности, — прервал спикер попытки министра ответить на вопросы и претензии депутатов. — Во-вторых, на вопросы «почему не построили», должен отвечать либо профильный министр, либо курирующий замгубернатора, а иначе Виталий Юрьевич нам будет рассказывать до ночи.

На подмогу министру пришел вице-губернатор Сергей Семка детально разъяснивший все тонкости программы газификации. Следом подтянулся уже губернатор, упрекнувший депутатов в некорректности озвучиваемых сумм неисполнения.

— Призываю депутатов профессионально использовать цифры, — заявил губернатор. — Из раза в раз звучит цифра неосвоения в 15 млрд рублей. Это не неосвоение. Это профицит. Значительная его часть (5,5 млрд) — это дополнительные внеплановые доходы, которые мы получили в 3 и 4 кварталах прошлого года за счет ускоренного развития экономики и федеральных решений. Мы их не успели потратить. Я бы напомнил 2 млрд федерального транша, который мы получили под новый год — и они перешли на следующий год. Поэтому, коллеги, попрошу четко с цифрами работать и суммами в 15 млрд не разбрасываться налево и направо.

— Денег в 13—15 млрд хватило бы, чтобы самим построить эти поликлиники, — считает Новоселов. — Но строительство откладывается более чем на 7 лет, и до сих пор к стройке большей части не приступили. Региональная власть продолжает куда-то рулить в свою сторону. Область загоняется в долги перед коммерсантами-концессионерами, срывается создание социальной инфраструктуры. А нам с вами вместе отвечать за результаты этой работы. Какова теперь стоимость строительства поликлиник? Во сколько раз она увеличилась за те годы, когда регион был отдан концессионеру, который 7 лет не строил эти поликлиники?

Следующий непрофильный вопрос, касающийся строительства концессионных поликлиник и возможного увеличения стоимости строительных работ озвучил депутат Яков Новоселов.

Как сообщил в ответ глава Минфина, у него интересующих депутата цифр нет.

— А у кого есть, у Знаткова (Первый вице-губернатора. — Ред.)?, — поинтересовался следом Андрей Шимкив.

Как, в свою очередь, пояснил упомянутый Владимир Знатков, в настоящее время 3 поликлиники строятся, 4 выходят из экспертизы.

— Инфляция некуда не делась, но и доходы наши тоже растут, в том числе в связи с инфляционными процессами, — говорит Знатков. — Точную стоимость поликлиник, думаю, в понедельник мы вышлем в адрес Заксобрания.

— Андрей Александрович призвал корректно относиться к цифрам, — напомнил выступление губернатора депутат Константин Антонов. — Но я бы добавил — еще и к нормам. Я наблюдаю, как руководители органов власти демонстративно игнорируют заседания комитетов, рабочих групп. В ответ на предложение председателя комитета прийти, говорится: хорошо, если найду время, заскочу на пару минут. Или, например, спорим мы на комитете с заместителем министра, а потом министр, как дама с камелиями, перестает здороваться.

В ходе следующего раунда депутатско-чиновного состязания «стенка на стенку» его участники от строительных вопросов перешли к морально-этическим.

Глава региона пообещал исправить ситуацию, тем не менее посетовав на «бешеный» график работы исполнительной власти.

По информации на сайте Заксобрания области, доходы бюджета в 2021 году исполнены в объеме 237,7 млрд рублей, что на 4,7 млрд или на 2% выше прогнозируемого объема доходов, утвержденного законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». В общем объеме доходов областного бюджета налоговые и неналоговые поступления составили 163,2 млрд рублей или 68,7%, безвозмездные поступления — 74,4 млрд или 31,3%. Расходы областного бюджета Новосибирской области исполнены в объеме 222,2 млрд рублей или 94,6 % к плану.

Ранее редакция сообщала, какие регионы Сибири попали в аутсайдеры по капремонту.