Новосибирские ученые запускают разработку для лечения болезни Паркинсона в «клинику»

— В нашем институте создаются и синтезируется новые химические молекулы, в том числе вещества, восстанавливающие поврежденные болезнью Паркинсона нейроны, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН) Елена Багрянская.

Она пояснила, что доклинические исследования вещества на животных уже проведены. Эту работу институт вел в рамках большого гранта совместно с Томским институтом фармакологии и регенеративной медицины.

— Проведены все тесты, пройдены все этапы — и в мае мы получили одобрение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний. Надеемся, что они будут успешными и разработанное нами лекарство не даст побочных эффектов, — говорит Багрянская.

По ее словам, никаких грантов или бюджетных средств на эти цели пока не выделено, поэтому сейчас институт ищет спонсоров и финансирование на проведение клинических испытаний.

— На проведение испытаний по одному медпрепарату необходимо не менее 100 млн рублей, — подчеркивает директор НИОХ СО РАН. — Кроме того, нам нужно решить вопрос с добровольцами, которые примут участие в клинических испытаниях. К нам в институт приходит море писем от людей, страдающих этим заболеванием, но как, когда и где будет проходить сама «клиника», я бы пока рассказывать не стала.

— Я не исключаю, что в НИОХ разработан эффективный препарат, представляющий реальный интерес, но у нас в регионе было много подобных перспективных разработок, так никуда и не вышедших, — рассуждает Бекарев. — Практика вложений российских инвесторов в реальные лекарственные препараты, которые действительно лечат, показывает, что это очень высокозатратные и рискованные инвестиции. Кроме того, нет ни малейшей гарантии, что они будут возвращены.

Основатель компании SFM Андрей Бекарев отмечает, что болезнь Паркинсона —- достаточно сложная тема, и внятных способов ее лечения сегодня пока нет. Он также считает, что реальных инвесторов для реализации этого проекта будет найти достаточно сложно.

По оценке собеседника InfoPro54, вложения в «препараты», которые сейчас успешно продаются через рекламу, в том числе на ТВ, минимальны, их эффективность не доказана. Но за счет активного продвижения они конкурируют с высокозатратными разработками, в которые вкладывается много времени и средств — и которые после клинических испытаний упираются в систему продаж.

— Эффективность инновационных фармпроектов в российских условиях минимальна. Реальной поддержки государства, несмотря на наличие различных программ, не существует. Есть декларации, компанейщина, но не поддержка. Эта проблема поднималась уже не раз, — продолжает Бекарев. — Сомневаюсь, что российский инвестор найдется. Это крайне маловероятно. А с учетом рискованности позиций и ситуации во внешней политике, вероятность привлечь иностранного инвестора также крайне мала.

В то же время предприниматель отметил — ему тема интересна, и не исключил, что познакомится с разработкой.

Напомним, о том, что ученые Новосибирского института органической химии разрабатывают новое лекарство против болезни Паркинсона, сообщалось еще в 2011 году. Судя по информации, размещенной на сайте института, этот проект входил в перечень важнейших результатов, полученных в ходе выполнения НИР по различным проектам НИОХ в 2011 году. В основе препарата — вещество, синтезированное из природных соединений (в частности, основного компонента скипидара сосновой смолы — альфа-пирена). Как сообщил главный научный сотрудник НИОХ Константин Волчо в марте 2019 года на симпозиуме «Генные и клеточные технологии в моделировании и терапии заболеваний человека», в ходе работы были синтезированы производные этого вещества, причем некоторые из них существенно превосходят исходный препарат. Он отмечал, что разработчики «нашли целый класс антипаркинсонических агентов».

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