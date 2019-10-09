Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирские ученые запускают разработку для лечения болезни Паркинсона в «клинику»

Институт органической химии СО РАН ищет инвесторов для проведения этой работы.
  • 09/10/2019, 16:38
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские ученые запускают разработку для лечения болезни Паркинсона в «клинику»
На проведение испытаний по одному медпрепарату необходимо не менее 100 млн рублей.

— В нашем институте создаются и синтезируется новые химические молекулы, в том числе вещества, восстанавливающие поврежденные болезнью Паркинсона нейроны, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН) Елена Багрянская.

Она пояснила, что доклинические исследования вещества на животных уже проведены. Эту работу институт вел в рамках большого гранта совместно с Томским институтом фармакологии и регенеративной медицины.

— Проведены все тесты, пройдены все этапы — и в мае мы получили одобрение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний. Надеемся, что они будут успешными и разработанное нами лекарство не даст побочных эффектов, — говорит Багрянская.

По ее словам, никаких грантов или бюджетных средств на эти цели пока не выделено, поэтому сейчас институт ищет спонсоров и финансирование на проведение клинических испытаний.

— На проведение испытаний по одному медпрепарату необходимо не менее 100 млн рублей, — подчеркивает директор НИОХ СО РАН. — Кроме того, нам нужно решить вопрос с добровольцами, которые примут участие в клинических испытаниях. К нам в институт приходит море писем от людей, страдающих этим заболеванием, но как, когда и где будет проходить сама «клиника», я бы пока рассказывать не стала.

«Оригинальные препараты — не пирожки. Каждый год их печь невозможно»

Основатель компании SFM Андрей Бекарев отмечает, что болезнь Паркинсона —- достаточно сложная тема, и внятных способов ее лечения сегодня пока нет. Он также считает, что реальных инвесторов для реализации этого проекта будет найти достаточно сложно.

— Я не исключаю, что в НИОХ разработан эффективный препарат, представляющий реальный интерес, но у нас в регионе было много подобных перспективных разработок, так никуда и не вышедших, — рассуждает Бекарев. — Практика вложений российских инвесторов в реальные лекарственные препараты, которые действительно лечат, показывает, что это очень высокозатратные и рискованные инвестиции. Кроме того, нет ни малейшей гарантии, что они будут возвращены.

По оценке собеседника InfoPro54, вложения в «препараты», которые сейчас успешно продаются через рекламу, в том числе на ТВ, минимальны, их эффективность не доказана. Но за счет активного продвижения они конкурируют с высокозатратными разработками, в которые вкладывается много времени и средств — и которые после клинических испытаний упираются в систему продаж.

— Эффективность инновационных фармпроектов в российских условиях минимальна. Реальной поддержки государства, несмотря на наличие различных программ, не существует. Есть декларации, компанейщина, но не поддержка. Эта проблема поднималась уже не раз, — продолжает Бекарев. — Сомневаюсь, что российский инвестор найдется. Это крайне маловероятно. А с учетом рискованности позиций и ситуации во внешней политике, вероятность привлечь иностранного инвестора также крайне мала.

В то же время предприниматель отметил — ему тема интересна, и не исключил, что познакомится с разработкой.

Лекарство от болезни Паркинсона разрабатывают в Новосибирске

Напомним, о том, что ученые Новосибирского института органической химии разрабатывают новое лекарство против болезни Паркинсона, сообщалось еще в 2011 году. Судя по информации, размещенной на сайте института, этот проект входил в перечень важнейших результатов, полученных в ходе выполнения НИР по различным проектам НИОХ в 2011 году. В основе препарата — вещество, синтезированное из природных соединений (в частности, основного компонента скипидара сосновой смолы — альфа-пирена). Как сообщил главный научный сотрудник НИОХ Константин Волчо в марте 2019 года на симпозиуме «Генные и клеточные технологии в моделировании и терапии заболеваний человека», в ходе работы были синтезированы производные этого вещества, причем некоторые из них существенно превосходят исходный препарат. Он отмечал, что разработчики «нашли целый класс антипаркинсонических агентов».

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap

Популярное с сайта

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

09/10/2019, 10:10
Кроме того, с 1 января 2020 года сократится число публикуемых эмитентами существенных фактов.
Агрокластер готов к большому рывку

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00
Агрохолдинг «Толмачевское» станет основой регионального научно-производственного кластера сельскохозяйственного профиля.

Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

08/10/2019, 18:46
Сибирские ученые создали для эксперимента миниатюрный полупроводниковый излучатель «холодных» электронов.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

В Новосибирске впервые за год автомобили подешевели на 1,5%

09/10/2019, 15:53

Руководителем ННИИТО имени Цивьяна назначен Андрей Корыткин

09/10/2019, 13:25

Новосибирская область начала отправлять продукцию АПК на экспорт во флекситанках

09/10/2019, 12:17

Регион получит дополнительно более 730 млн рублей на дорожные объекты Ледовой арены

09/10/2019, 11:47

Задолженность новосибирцев по имущественным налогам составляет более 2,1 млрд рублей

09/10/2019, 11:30

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

09/10/2019, 10:10

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00

Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

08/10/2019, 18:46

Томичи купили новосибирские активы «Копитании»

08/10/2019, 18:16

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

08/10/2019, 17:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска