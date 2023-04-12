Правительство Новосибирской области и Корпорация МСП будут совместно развивать малый и средний бизнес региона

Соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Планируется увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку для развития бизнеса от института развития и правительства Новосибирской области.

По данным на 10 апреля 2023 года в регионе зарегистрировано 147 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 140 тысяч самозанятых. Количество сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса превышает 390 тысяч человек.

Предприниматели получат дополнительные возможности по привлечению финансирования по программам льготного кредитования, в том числе с использованием гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) и, в частности, «зонтичных» поручительств. Также малый и средний бизнес сможет получить поддержку в виде льготного лизинга оборудования, выйти на новые рынки сбыта на основе программ «выращивания» поставщиков и офсетных договоров.

Доступность услуг и мер поддержки для бизнеса планируется повысить при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, которая разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует Первый заместитель Председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

Будет продолжена реализация гарантийной поддержки. Более 1,2 тысяч малых и средних компаний Новосибирской области в 2022 году привлекли финансирование общим объемом более 27 млрд руб. при помощи гарантий и поручительств участников НГС, оператором которой выступает Корпорация МСП.

Отметим, что Новосибирская область является лидером Сибирского федерального округа по использованию финансовых мер поддержки. Так, объем заключенных кредитных договоров в субъектах СФО, в рамках программы правительства РФ, по данным за первый квартал 2023 года, составил около 7 млрд рублей, из которых на Новосибирскую область приходится более 2,5 млрд, на Красноярский край – около 1 млрд рублей, на Алтайский край – 0,9 млрд рублей.

Фото с сайта правительства Новосибирской области